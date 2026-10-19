하영 빠지고 정예인 투입…넷플릭스 ‘중증외상센터’ 시즌2·3 동시 제작 확정

세줄 요약 시즌2·3 동시 제작 확정 발표

천장미 역 하영 하차, 정예인 합류

주지훈 등 주요 배우 재호흡 예고

이미지 확대 배우 하영. 넷플릭스 제공

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그룹 러블리즈 출신 배우 정예인이 ‘중증외상센터’ 시즌2에 합류한다. 증조부의 이력이 알려지면서 곤욕을 치른 배우 하영 대신 간호사 천장미 역을 맡는다. 넷플릭스는 ‘중증외상센터’ 시즌2·3 동시 제작을 확정하고, 주지훈을 비롯해 추영우, 윤경호, 정재광 등 주요 배우들이 다시 한번 호흡을 맞춘다고 19일 밝혔다.‘중증외상센터’는 전쟁터에서 활약하던 천재 외과 전문의 백강혁(주지훈)이 유명무실했던 대학병원 중증외상팀에 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 의학 드라마다. 앞서 공개된 시즌1은 빠른 전개와 긴박한 응급 수술 장면, 개성 넘치는 캐릭터들의 호흡으로 인기를 얻었다. 넷플릭스 전 세계 63개국 TOP 10에 진입하며 세계적인 관심을 받았다. 시즌2에서는 중증외상팀이 더욱 큰 규모의 재난과 예측하기 어려운 위기에 맞서는 내용을 담았다.배우 하영이 맡아 큰 인기를 끌었던 간호사 천장미 역에는 그룹 러블리즈 출신의 배우 정예인이 시즌2부터 뛰어든다. 넷플릭스 측은 “치열한 오디션을 통해 캐스팅했다”고 밝혔다.배우 하영은 지난 8월 한 예능 프로그램에서 “증조할아버지가 양의학을 일본에 가서 배워오시고 한양에 개원하신 첫 의사였다”며 “고종 황제까지 진료하셨다”고 설명했다. 방송 이후 하영의 증조부로 알려진 안상호의 과거 친일 행적이 온라인상에서 재조명되면서 논란이 커졌다. 논란의 여파로 하영은 ‘중증외상센터’ 시즌2에서 하차했다.천장미 역을 이어받은 정예인은 2014년 걸그룹 러블리즈로 데뷔했다. 웹드라마 ‘더 블루씨’, ‘인싸가 되고 싶은 나라’, ‘수수께끼 재벌딸’, ‘자판귀’ 등에 출연했다. 한편 ‘중증외상센터’ 시즌2·3 공개 일정은 아직 잡히지 않았다.김기중 기자