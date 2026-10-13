BTS 월드투어를 롯데시네마에서…24∼31일 ‘하이브 씨네 페스트’

세줄 요약 하이브 씨네 페스트 2026, 국내 극장 단독 개최

BTS 월드투어 생중계와 세븐틴 등 실황 상영

싱어롱·치어링 파티로 팬 참여형 축제 구성

이미지 확대 ‘하이브 씨네 페스트 2026’ 포스터. 롯데컬처웍스 제공

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그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어를 비롯해 세븐틴, 투모로우바이투게더 등 하이브 소속 가수들 공연 영상을 극장에서 즐길 수 있다. 롯데컬처웍스는 오는 24∼31일 ‘하이브 씨네 페스트 2026’을 국내 극장 단독으로 연다고 13일 밝혔다. 가수들의 공연 실황과 뮤직비디오 등 영상 콘텐츠를 극장에서 상영하는 프로젝트로, 전 세계 60여개국 1100개 이상 영화관에서 열린다.오는 25일 아르헨티나 부에노스아이레스와 31일 브라질 상파울루에서 열리는 BTS의 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG) 공연을 생중계한다.세븐틴의 인천 공연 ‘뉴_’(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEON), 투모로우바이투게더의 서울 공연 ‘액트 : 투모로우’(TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN SEOUL), 엔하이픈의 서울 공연 ‘블러드 사가’(ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN SEOUL) 등 3편의 콘서트 실황 영화도 최초로 상영한다. 모든 상영작은 노래를 같이 따라 부르는 ‘싱어롱’ 형식으로 진행한다.방탄소년단을 비롯해 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 르세라핌 등 13개팀의 뮤직비디오와 퍼포먼스 영상을 활용해 노래와 응원을 따라 하는 ‘하이브 치어링 파티’도 열린다.롯데시네마 측은 극장 로비에서 상영관까지 관람 동선 전체를 팬덤을 위한 콘텐츠로 채울 계획이다. 롯데시네마 월드타워 5층과 10층을 팬덤 테마파크 ‘스페셜 로케이션’으로 꾸민다. 대형 포토존을 비롯해 아티스트에게 마음을 전달하는 ‘메시지월’, 다양한 머치를 만나볼 수 있는 ‘머치존(Merch Zone)’이 들어선다.롯데시네마 관계자는 “팬들이 극장에 들어서는 순간부터 상영관을 나설 때까지 공간 전체를 팬덤 문화와 축제의 열기로 채울 예정“이라며 ”관객들이 함께 모여 소통하고 즐길 수 있는 차별화된 팬덤 플랫폼의 역할을 확대할 것”이라고 밝혔다.김기중 기자