일본군 피해자 아픔 담은 영화 ‘귀향’, 오사카서 상영된다

이미지 확대 ‘귀향: 언니야 집에 가자’ 포스터.

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일본군 위안부 피해자들의 아픔을 담은 영화 ‘귀향: 언니야 이제 집에 가자’가 오는 28일 일본 오사카에서 상영된다고 배급사 커넥트픽쳐스가 24일 밝혔다.이날 상영회는 세 차례에 걸쳐 진행된다. 연출을 맡은 조정래 감독과 주인공 정민 역의 배우 강하나가 무대인사에 참석해 현지 관객들을 만난다. 제작사 제이오엔터테인먼트와 현지에서 위안부 피해자 문제 공론화 활동을 해온 극단 달오름이 이번 상영회를 준비했다.‘귀향: 언니야 이제 집에 가자’는 영화 ‘귀향’(2016)의 확장판이다. 일제강점기 정민과 일본군 위안부로 끌려간 뒤 죄책감을 안고 살아가던 영옥(손숙 분)이 귀향 굿을 통해 아픔을 치유하는 이야기다. 올해 ‘귀향’ 개봉 10주년을 맞아 제작됐다. 기존 ‘귀향’ 상영분에 다른 아시아 국가에서 같은 아픔을 겪은 여성들의 이야기가 추가로 담겼다.국내에서는 다음 달 26일 개봉한다.오경진 기자