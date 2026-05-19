SF로 영역 넓힌 나홍진의 ‘호프’… 칸이 술렁였다

칸영화제 상영 후 기립박수만 7분

韓영화 4년 만에 경쟁 부문 진출

충격·놀라움 등 현지 반응 뜨거워

이미지 확대 영화 ‘호프’를 연출한 나홍진(왼쪽 세 번째) 감독과 배우들이 17일(현지시간) 제79회 칸영화제 경쟁 부문 상영행사가 열린 프랑스 칸 뤼미에르 대극장 레드카펫에 들어서며 인사하고 있다. 왼쪽부터 조인성, 황정민, 나 감독, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀, 정호연.

칸 로이터 연합뉴스

세줄 요약 칸 공식 상영, 7분 기립박수

비무장지대 항구마을 배경 설정

SF·액션·스릴러 혼합 장르 주목

2026-05-19 14면

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나홍진 감독의 신작 ‘호프’가 칸영화제에서 베일을 벗었다.‘호프’는 17일(현지시간) 오후 9시 30분 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 열린 제79회 칸영화제 공식 상영회를 통해 현지 관객들과 만났다. SF와 액션, 스릴러 장르를 아우르는, 2시간 40분이라는 짧지 않은 영화가 끝난 뒤 관객들은 7분가량 기립박수로 감동을 표현했다.‘호프’는 비무장지대에 위치한 항구마을인 호포항을 무대로 벌어지는 이야기를 그렸다. 발톱 자국이 난 채로 참혹하게 죽어 있는 소를 발견한 마을 청년 성기(조인성 분)가 출장소장 범석(황정민)과 순경 성애(정호연)에게 신고하면서 이야기가 시작된다. 처음엔 호랑이가 나타난 것으로 생각하지만 곧 정체를 알 수 없는 생명체가 마을을 쑥대밭으로 만들면서 상황이 걷잡을 수 없는 혼돈 속으로 빠져든다. 관객들 반응 역시 충격과 놀라움이 많았고, 호불호가 엇갈리는 등 다양한 반응을 쏟아냈다.주인공 황정민은 영화 시작 이후 한 시간가량 이어지는 긴장감 넘치는 추격전을 거의 홀로 이끌었고, 조인성은 말을 타는 등 액션 연기를 소화했다. 특히 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 외국 스타들도 출연해 화제를 모았다.영화가 끝난 뒤 관객들의 기립박수를 받은 나 감독은 “이렇게 긴 시간 끝까지 자리를 지키시고 관람해주셔서 진심으로 감사드립니다. 메르시(merci·고맙습니다)”면서 “시작부터 지금까지 수년 동안 함께 해온 동료들, 팀들, 우리 배우분들 나머지 우리 여러분들께 진심으로 감사의 말씀 드린다”고 인사했다.나 감독은 데뷔작 ‘추격자’(2008년, 미드나잇 스크리닝), ‘황해’(2011년, 주목할 만한 시선), ‘곡성’(2016년, 비경쟁 부문)에 이어 네 번째 칸에 초대받았다. 한국 영화로는 4년 만에 칸영화제 경쟁 부문에 진출한 영화이기도 하다. 지난 2022년 ‘헤어질 결심’으로 칸영화제를 찾았던 박찬욱 감독이 이번 영화제 경쟁 부문 심사위원장을 맡은 인연까지 더해져 ‘호프’가 황금종려상 영예를 차지할 수 있을지 영화팬들의 시선이 쏠린다.한편 ‘호프’는 국내에서 여름 개봉할 예정이다.강국진 기자