생각하고 무리 짓는 ‘K좀비’… 칸의 밤을 뒤흔들다

연상호 감독의 ‘군체’ 칸서 첫 공개

이미지 확대 연상호(오른쪽 두 번째) 감독과 ‘군체’에서 열연한 배우들이 16일(현지시간) 프랑스 칸의 뤼미에르 대극장에서 열린 칸영화제 상영회에서 관객들에게 인사하고 있다. ﻿ 칸 로이터 연합뉴스

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세줄 요약 칸 미드나이트 스크리닝서 ‘군체’ 월드 프리미어 상영

2300석 대극장 가득, 상영 뒤 5분 박수 반응

AI 시대 인간 개별성과 소수의견 가치 제시

2026-05-18 18면

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연상호 감독이 ‘부산행’(2016)과 ‘반도’(2020)에 이어 내놓은 새 좀비 영화 ‘군체’(포스터)가 칸영화제에서 처음으로 공개됐다. 극장을 가득 메운 관객들은 뜨거운 박수로 화답했다.제79회 칸영화제 미드나이트 스크리닝에 초청된 ‘군체’는 16일(현지시간) 프랑스 칸의 뤼미에르 대극장에서 월드 프리미어로 상영됐다. 칸영화제 경쟁부문 심사위원장을 맡은 박찬욱 감독은 티에리 프리모 집행위원장과 함께 레드카펫에서 ‘군체’ 팀을 직접 마중 나와 연 감독을 포옹하며 격려했다.미드나이트 스크리닝 부문은 스릴러, 공포 등 장르적 색채가 강한 작품을 소개하는 비경쟁 부문이다. ‘한밤의 상영회’라는 이름에 걸맞게 15일 자정에 레드카펫 행사를 열고 바로 상영이 이어졌고, 2300석 규모의 대극장을 꽉 채운 관객들은 영화가 끝난 뒤 5분간 박수를 보낼 정도로 뜨거운 반응을 보였다.‘군체’는 집단 감염 사태가 벌어진 도심 대형 쇼핑몰 건물에 고립된 생명공학자 권세정(전지현 분)과 건물 보안요원 현석(지창욱), 현석의 누나 현희(김신록) 등 생존자들이 감염자들에 맞서 싸우는 이야기를 담았다.감염자들이 처음에는 기어 다니다가 두 발로 걷고, 나중에는 무리를 지어 생존자들을 공격하는 등 진화를 거듭하면서 공포가 극대화된다.이 영화에서 좀비 사태를 일으키는 생물학 박사 서영철(구교환)은 인간의 모든 비극이 소통의 불완전함에서 온다고 믿고, 서로 생각을 공유하는 ‘좀비 군체’로 진화하도록 하겠다는 생각을 갖고 있다. 연 감독은 좀비들이 서로 지성을 공유하며 한 몸처럼 움직인다는 설정을 통해 인공지능(AI ) 시대에 인간성의 의미를 묻는다. ‘부산행’ 이후 10년 만에 칸영화제를 찾은 연 감독은 “너무나 꿈에 그리던 칸영화제에서 ‘군체’라는 작품을 다시 선보일 수 있게 되어 영광”이라면서 “열화와 같은 성원을 보내주셔서 앞으로 영화를 하는 데 있어서 굉장히 오랫동안 기억에 남을 추억이 될 것 같다”는 소감을 전했다.연 감독은 “AI는 ‘보편적 사고’의 총합이라 소수의견이란 게 없는 알고리즘인 데 반해, 인간은 소수의견을 낼 수 있는 존재”라면서 “개별성이 인간의 소중한 특질이 될 수 있다는 메시지를 직관적으로 쉽게 설득하기 위해 이전 작업보다 좀 더 어려운 과정을 통해 내용을 정리했다”고 말했다.연 감독은 “‘군체’ 후속작을 만들 계획은 없다”면서 “‘군체’ 이후의 세상이 어떻게 돌아갈지를 다룬 그래픽 노블을 써두었다. 이를 바탕으로 한 게임 제작을 구상 중”이라고 밝혔다.칸에서 첫선을 보인 ‘군체’는 오는 21일 국내에서 개봉한다.강국진 기자