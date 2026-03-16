종료 음악 틀고 강제로 말 끊어

“백인·남성 중심 여전” 비판 속출

이미지 확대 불 꺼진 무대에 ‘당혹’ 15일(현지시간) 열린 제98회 아카데미 시상식에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 작사·작곡가들이 주제가상 수상 소감을 말하려다 무대 불이 꺼지자 당황스러운 표정을 짓고 있다.

로스앤젤레스 로이터 연합뉴스

2026-03-17 2면

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넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(‘케데헌’)의 아카데미 시상식 수상 소감이 강제 중단되며 인종차별 논란이 일고 있다.‘케데헌’은 15일(현지시간) ﻿제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상했다. 하지만 두 차례 수상소감을 밝히는 자리에서 석연치 않게 발언 기회가 끊겨 버렸다.장편 애니메이션상을 받으며 무대에 오른 연출자 매기 강 감독과 공동 연출자 크리스 아펠한스 감독이 수상 소감을 밝힌 뒤 제작자 미셸 윙이 마이크를 ﻿받자 ﻿종료 음악이 흘러나왔다. 다만 이때는 음악이 멈추면서 수상소감은 마칠 수 있었다.더 큰 논란의 장면은 주제가상 수상소감 자리에서 나왔다. ‘골든’을 부른 가수이자 공동 작사·작곡가 이재가 공동 작사가 마크 소넨블릭, 더블랙레이블 소속 작곡가 곽중규, 이유한, 남희동, 서정훈 등과 함께 무대에 올라 수상 소감을 밝혔다. 이재가 공동 수상자들에게 마이크를 넘길 때 갑자기 퇴장을 알리는 음악이 또다시 나오기 시작했다. 일부 수상자들이 준비한 종이를 들고 소감을 말하려고 했지만 음악은 멈추지 않았다. 결국 ﻿공동 수상자들은 어색하게 무대에서 내려와야 했다.윤성은 영화평론가는 “백인, 남성 중심이라는 비판을 받아 온 아카데미 시상식﻿에서 이런 논란이 불거진 점이 상당히 아쉽다”면서 “﻿쇄신 노력을 해 온 아카데미 시상식의 기조와도 어긋나는 사려 깊지 못한 사례”라고 꼬집었다.이은주 기자