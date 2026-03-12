[포토] 장항준, ‘왕사남’ 흥행 감사 커피차 이벤트

1 / 8 이미지 확대 장항준 감독이 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 영화‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 커피차 이벤트를 하고 있다. 영화 ‘왕과 사는 남자’는 흥행을 이어가면서 지난 11일 관객 수 1천200만명을 넘어섰다. 2026.3.12

이미지 확대 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 장항준 감독 커피차 이벤트에 많은 시민이 참여하고 있다. 영화 ‘왕과 사는 남자’는 흥행을 이어가면서 지난 11일 관객 수 1천200만명을 넘어섰다. 2026.3.12

이미지 확대 장항준 감독이 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 커피차 이벤트에서 시민에게 커피를 전달하고 있다. 2026.3.12

이미지 확대 장항준 감독이 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 영화‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 커피차 이벤트에 앞서 포즈를 취하고 있다. 영화 ‘왕과 사는 남자’는 흥행을 이어가면서 지난 11일 관객 수 1천200만명을 넘어섰다. 2026.3.12

이미지 확대 12일 서울 중구 프레스센터 광장에서 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 장항준 감독 커피차 이벤트가 열리고 있다. 2026.3.12

이미지 확대 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 장항준 감독 커피차 이벤트에 많은 시민이 참여하고 있다. 영화 ‘왕과 사는 남자’는 흥행을 이어가면서 지난 11일 관객 수 1천200만명을 넘어섰다. 2026.3.12

이미지 확대 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 장항준 감독 커피차 이벤트에서 시민들이 응원문구를 들어보이고 있다. 2026.3.12

이미지 확대 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 장항준 감독 커피차 이벤트에 한 시민이 직접 만든 현수막을 들어보이고 있다. 2026.3.12

장항준 감독이 영화 ‘왕과 사는 남자’의 신드롬급 흥행에 감사 인사를 전했다.장 감독은 12일 낮 12시쯤 서울 중구 서울신문사 광장에서 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 감사 커피차 이벤트를 열었다.이날 시민들의 환호 속에 등장한 그는 “안녕하세요. 이게 무슨 일이냐, 정말 감사하다”며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 “배우들과 관객분들의 큰 사랑 덕분에 꿈만 같은 나날을 보내고 있다”며 “우리 작품을 계기로 한국 영화가 다시 살아나는 계기가 됐으면 좋겠다”고 밝혔다.이후 장 감독은 “직접 커피를 나눠드리겠다. 감사하다”며 준비한 커피를 시민들에게 건넸다.지난 2월 4일 개봉한 ‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포를 배경으로 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종과 그를 맞이한 광천골 마을 사람들의 이야기를 그린 작품이다. 장 감독이 연출을 맡았으며 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 등이 출연했다.이 작품은 개봉 31일째인 이달 6일 1000만 관객을 돌파한 데 이어 36일째인 11일 1200만 관객을 넘어서며 흥행을 이어가고 있다.온라인뉴스부