‘쿨러닝’, ‘국가대표’, ‘아이, 토냐’…설 연휴 맞아 동계올림픽 영화 즐겨볼까

이미지 확대 ‘쿨러닝’ 스틸컷. 부에나 비스타 인터내셔널 코리아 제공

이미지 확대 ‘국가대표’ 스틸컷. 쇼박스 제공

이미지 확대 ‘아이, 토냐’ 스틸컷. 영화사 진진 제공

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 한창이다. 선수들의 파이팅 넘치는 경기를 보는 것만으로도 즐겁지만, 그 뒤에 숨겨진 이야기를 다룬 영화들을 보는 것도 색다른 재미다. 설날 연휴를 맞아 동계올림픽 종목을 소재로 한 영화 3편을 골라봤다.‘쿨러닝’(1994)은 육상 선수 배녹(리온)이 봅슬레이에 도전하는 이야기를 그린 영화다. 1988년 서울 올림픽 출전을 꿈꾸던 배녹은 동료의 실수로 예선에서 탈락한다. 그는 우연히 단거리 선수가 동계올림픽 봅슬레이 종목에 강하다는 사실을 알게 되고, 봅슬레이 금메달리스트였던 블리처를 찾아가 코치가 되어 줄 것을 부탁한다. 겨울이 없는 자메이카에서는 봅슬레이 경기 자체가 불가능하지만 간곡한 청에 블리처는 코치직을 수락하고, 팀을 만들어 올림픽에 도전한다.영화는 1988년 캐나다 캘거리 동계올림픽에 참가한 자메이카 봅슬레이 대표팀의 실제 이야기를 배경으로 한다. 눈이라곤 본 적도 없는 열대 섬나라 자메이카 젊은이들의 도전이 코믹하게 담겼다. 이들은 훈련을 통해 실력을 키우고, 내부 갈등과 외부의 공격, 예기치 못한 사고마저 극복하고 도전에 나서는 이야기를 가볍게 즐길 수 있다.영화 ‘국가대표’(2009)는 대한민국 최초 스키점프 국가대표팀이 만들어지는 이야기다. 동계올림픽 유치를 위해 정식 종목 중 하나인 스키점프 국가대표팀이 급조되는 내용을 코믹하게 그렸는데, 1998년 나가노 동계올림픽에 출전한 대한민국 스키점프 국가대표팀 실화를 바탕으로 각색했다.올림픽 유치를 위해 어린이 스키교실 강사 방종삼(성동일)이 국가대표 코치로 임명되고, 전 주니어 알파인 스키 미국 국가대표였지만 친엄마를 찾아 한국에 온 입양인 밥(하정우), 나이트클럽 웨이터 흥철(김동욱) 등 각양각색 사연 있는 멤버들이 모인다.급조된 팀이니만큼, 번듯한 훈련장도 없는 상태다. 제대로 된 보호장구나 점프복 없이 오토바이 헬멧이나 공사장 안전모 등만을 쓰고 맨몸으로 훈련하는 모습에서 짠내가 폴폴 난다. 나무 꼭대기에 줄로 매달고, 승합차 위에 스키 점프 자세로 고정되어 달리고, 문 닫은 놀이공원 후룸라이드를 점프대 삼아 뛰어내리는 등 온갖 기상천외한 훈련이 등장한다. 여기에 선수들의 다양한 사연을 엮어낸 드라마는 그야말로 관객을 ‘울다가 웃다가’ 하게 만든다.1994년 릴레함메르 동계올림픽 출전을 위한 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리 경기 선수권 대회를 이틀 앞둔 1월 6일, 미국에서 웬 괴한이 유력한 우승 후보였던 낸시 캐리건을 습격하는 사건이 일어났다. 캐리건은 후유증으로 경기를 완전히 포기해야 했다. 이 대회에서 1등을 차지한 건 미국 최초로 세계선수권대회에서 트리플 악셀을 성공시킨 토냐 하딩이다.영화 ‘아이, 토냐’(2018)는 하딩(마고 로비)이 어렸을 적 어머니에게서 학대당하듯 훈련받았고, 남편에게 폭력을 당했던 점, 그리고 실력을 갖췄지만 불공정한 판정 등에 시달리는 점 등을 묘사하며 끔찍한 사건에 연루되기까지 입체적으로 담았다.다만 영화는 진실을 다소 모호하게 표현했다. 하딩이 남편을 사주해 캐리건을 습격했다는 혐의를 받았지만, 여전히 진실은 알려지지 않았다. 실제로 하딩은 처음에는 사주를 부인하다가, 이후 남편이 범행을 저지른 것은 알고 있었지만 사주하지는 않았다고 했고, 몇 년 후에는 사주했음을 인정했다. 이후 처벌까지 받았지만, 그는 이후 ‘내가 사주한 게 아니라 주변 사람들이 멋대로 한 일’이라는 입장을 고수하고 있다.김기중 기자