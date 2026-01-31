‘쾌거’ 심은경, 한국인 최초 日 여우주연상 수상

이미지 확대 영화 ‘더 킬러스’ 주연 심은경 배우. 스튜디오빌 제공

배우 심은경이 한국인 최초로 일본 키네마 준보 여우주연상을 받았다.지난 30일 심은경의 소속사 팡파레는 “심은경이 ‘여행과 나날’로 일본의 저명한 시상식 중 하나인 키네마 준보 ‘베스트 10’ 여우주연상을 받는 쾌거를 거뒀다”고 밝혔다.올해 99회째를 맞은 키네마 준보는 시상식에 앞서 영화 ‘여행과 나날’을 ‘베스트 10’ 1위에 선정함과 동시에 주연인 심은경의 여우주연상 수상 소식을 발표했다. 시상식은 2월 19일 열릴 예정이다.키네마 준보는 1919년 창간된 일본 최고 권위의 영화 전문 잡지로 매년 영화 ‘베스트 10’을 발표하고 있다. 이는 일본 아카데미상, 블루리본상, 마이니치 영화 콩쿠르와 함께 일본 내에서 가장 권위 있는 시상식 중 하나로 꼽힌다.심씨는 한국 배우 최초로 키네마 준보 여우주연상을 받게 됐다. 외국 배우의 수상은 1993년 ‘달은 어느 쪽에 떠 있는가’의 루비 모레노 이후 처음이다.그는 “훌륭한 상을 주셔서 진심으로 감사하다. 이 작품과 기적처럼 만난 것만으로도 행복한데, 수상까지 하게 되어 정말 기쁘다”라며 “미야케 쇼 감독의 세계관에 전 세계 많은 분 역시 매료되지 않을까 생각한다”라고 밝혔다.한편 2018년 돌연 일본으로 건너간 심씨는 영화 ‘신문기자’에서 일본인 기자 역에 도전해 일본 아카데미 시상식에서 외국인 최초로 최우수 여우주연상을 거머쥐기도 했다. 이후 ‘블루 아워’(2020), ‘동백정원’(2021), ‘7인의 비서’(2022) 등에 출연하며 주로 일본에서 활동했다.심씨는 2021년 3월 제44회 일본 아카데미 시상식 진행을 맡았다. 그해 일본 아카데미는 홈페이지를 통해 그와 일본 아나운서 하토리 신이치가 사회자로 지명된 소식을 알렸다.일본 아카데미 시상식은 전년도 최우수 여우주연상 수상자가 시상식 진행을 맡는 관례를 둔다. 한국 배우가 최우수 연기상을 받고 행사 진행까지 하는 건 심씨가 처음이다.당시 그는 “정말 귀중한 상을 받았고, 올해는 사회자로 시상식에 참석한다”며 “생에 처음으로 진행을 맡게 됐는데 제대로 말을 전할 수 있도록 일본어 공부를 열심히 하고 있다”고 전했다.문경근 기자