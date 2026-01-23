골든글로브 이어 오스카도?…‘케데헌’ 주제가·애니메이션상 후보에

이미지 확대 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸컷

K팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 미국 최고 권위 영화 시상식 아카데미(오스카상) 2개 부문 후보에 올랐다.미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 22일(현지시간) 발표한 제98회 오스카상 시상식 후보 명단에서 케데헌은 장편 애니메이션 부문 후보로 지명됐다. 주제가 ‘골든’(Golden)은 주제가상 후보에 올랐다.장편 애니메이션 부문 경쟁작은 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘리틀 아멜리’, ‘아르코’ 등 4편이다.주제가상 부문 경쟁작은 ‘씨너스: 죄인들’(I Lie To You), ‘기차의 꿈’(Train Dreams), ‘비바 베르디!’(Sweet Dreams Of Joy), ‘다이앤 워런: 릴렌틀리스’(Diane Warren: Relentless) 등이다.‘케데헌’은 앞서 골든글로브 어워즈 등 주요 시상식을 휩쓸고 있다. 기세를 몰아 오스카 수상으로 이어질지 관심이 쏠린다.앞서 국제영화상 부문 예비후보 15편에 포함됐던 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’는 이날 본 후보에 오르지 못했다.국제영화상 후보로는 클레베르 멘돈사 필류 감독의 ‘시크릿 에이전트’(브라질), 자파르 파나히 감독의 ‘그저 사고였을 뿐’(프랑스), 요아킴 트리에르 감독의 ‘센티멘탈 밸류’(노르웨이), 가자지구 소녀의 비극을 담은 ‘힌드 라잡의 목소리’(튀니지), 올리버 라세 감독의 ‘시라트’(스페인)가 지명됐다.최고의 영예인 작품상 부문에서는 ‘씨너스: 죄인들’과 ‘원 배틀 애프터 어나더’ 외에 ‘부고니아’, ‘F1’, ‘프랑켄슈타인’, ‘햄넷’, ‘마티 슈프림’, ‘시크릿 에이전트’ , ‘센티멘탈 밸류’, ‘기차의 꿈’ 등 10편이 후보에 올랐다.제98회 아카데미 시상식은 오는 3월 15일 로스앤젤레스(LA) 돌비극장에서 열린다.오경진 기자