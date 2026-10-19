때밀이하다가 잡힌 멍울… ‘유방암 신호’ 무시하지 마세요

일상 속 자가 검진 ‘결정적 역할’

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세줄 요약 목욕탕·샤워 중 멍울 발견 사례 증가

유두 분비물·통증도 경고 신호 가능

정기 검진과 자가검진 병행 필요

2026-10-20 18면

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매년 10월 19일은 세계보건기구(WHO)에서 지정한 ‘세계 유방암의 날’이다. 유방암에 대한 조기 검진의 중요성을 알리려 제정됐다. 국내 여성 유방암 신규 환자는 한 해에 2만 9715명으로 여성암 중 발생 1위(국가암등록통계 2023년 기준)이지만 5년 상대생존율은 94.7%로 높다.유방암도 조기 발견이 중요하다. 주로 유방촬영술(맘모그래피), 초음파·MRI 검사, 조직검사로 발견된다.하지만 유방암은 일상생활에서 우연히 발견돼 병원 검진으로 이어져 ‘확진’받는 경우가 생각보다 흔하다는 게 의료 현장의 전언이다. 암의 조기 발견은 첨단 장비뿐만 아니라 평범한 일상생활의 신체 자각이 결정적인 역할을 하는 셈이다.대표적인 게 ‘목욕탕 때밀이’이다. “목욕탕에서 때를 밀다가 우연히 유방암을 발견했다”는 경험담은 적지 않다. 공식적인 학술 논문은 없지만, 목욕탕 때밀이 중 유두 분비로 유방암 발견의 단초를 제공하는 비율이 1~2%라는 얘기도 들린다.목욕탕 평상에 누워 때를 밀 때, 자연스럽게 양손을 머리 위로 올리게 된다. 이 자세는 의도치 않게 유방 조직을 흉벽에 밀착시키고 겨드랑이와 가슴 라인을 넓게 펴주는 역할을 한다. 평소 일상 자세에서는 숨어 있던 미세한 멍울이나 결절이 팽팽하게 펴진 피부 밑에서 비로소 손에 걸려들기 좋은 상태가 되는 것이다. 여기에 수많은 신체를 맨손으로 접촉하는 세신사의 숙련된 촉각이 더해지면, 평소 자가검진으로 지나치기 쉬운 미세한 단단함이나 이물감이 발견되곤 한다. 샤워 중 비누칠을 할 때 역시 유방암 발견의 중요한 순간이 된다. 거품이 묻은 손은 피부 표면의 마찰력을 줄여 줘 손가락 끝의 감각을 극대화한다. 이 상태로 가슴을 부드럽게 문지르다 보면 평소와 다른 딱딱한 덩어리나 결절을 훨씬 예민하게 포착할 수 있다.목욕탕이나 샤워실 외에도 우리 몸이 보내는 작은 신호를 알아챌 수 있는 기회가 적지 않다.옷을 입고 벗거나 속옷을 착용할 때다. 몸에 밀착되는 브래지어가 쓸리거나 꽉 낀 옷이 스칠 때 유두나 유방 피부에서 통증이 느껴지거나, 옷감에 피가 묻어나는 ‘유두 분비물’을 뒤늦게 발견하는 경우가 이에 해당한다. 유두 분비물은 대부분 양성 질환인 경우가 많지만, 한쪽 유방의 특정 유관에서 피가 섞여 나오거나 저절로 흘러나온다면 유방암의 경고 신호일 수 있다.또 요가, 필라테스, 수영, 헬스 등 스트레칭과 운동을 할 때다. 팔을 머리 위로 높이 올리거나 가슴 근육을 크게 확장하는 동작을 반복할 때 유방 조직이 압박을 받으면서 멍울이 겉으로 도드라지거나, 겨드랑이 쪽 림프절 부위가 묵직하게 당기면서 이상을 자각하게 된다.이외 수면 중이나 잠에서 깰 때도 있다. 침대에 엎드리거나 옆으로 누울 때 자신의 체중에 의해 가슴이 눌리게 되는데, 이 과정에서 평소와 다른 찌르는 듯한 통증이나 이물감으로 눈을 뜨는 이들도 있다.물론 이러한 일상 속 발견들이 모든 유방암을 초기에 잡아내는 것은 아니다. 0기 암이나 아주 미세한 상피내암(비침윤성 유방암)은 눈으로 보거나 손으로 만져서 알 수 없기 때문에 정기적인 유방촬영술과 유방초음파 검사가 필수적이다.그럼에도 불구하고 전문가들은 신체 자각의 중요성을 강조한다. 매달 생리가 끝난 후 3~5일 뒤(폐경 여성은 매달 일정한 날짜를 정해) 거울 앞에서 가슴의 대칭 여부나 피부 함몰을 눈으로 확인하고, 누워서 손가락 끝으로 원을 그리며 만져 보는 ‘유방 자가검진’을 습관화해야 하는 이유다. 결국 유방암 조기 발견의 가장 강력한 무기는 ‘내 몸에 대한 관심’이다. 바쁜 일상생활에서 첨단 의료장비가 닿지 않는 사각지대를 메워 주는 것은 결국 내 몸의 변화를 가장 먼저 알아채는 우리 자신의 예민한 손끝일지도 모른다.이병문 의학전문기자