“나 빼고 다 아는 다이어트 함정”… 살 안 빠지는 진짜 범인은 따로 있다 [헬스픽]

세줄 요약 유산소 과다·식사 과소, 신진대사 저하

근력 운동 부족과 회복 미흡, 감량 지연

수면 부족·스트레스, 식욕 호르몬 교란

이미지 확대 헬스장에서 운동하는 모습. 123rf

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열심히 식단을 조절하고 땀 흘려 운동하는데도 체중계 숫자가 요지부동이라면 단순한 ‘의지 부족’이나 ‘노력의 한계’를 탓하기 전에 일상 속 숨은 함정을 점검해 봐야 한다.최근 미국 건강 매체 ‘헬스’(Health) 등의 자료에 따르면 살이 잘 빠지지 않는 데에는 우리가 대수롭지 않게 넘기는 뜻밖의 이유가 숨어 있다. 가장 대표적인 실수는 유산소 운동만 과도하게 하면서 식사를 지나치게 줄이는 것이다. 식사량이 터무니없이 부족하면 우리 몸은 에너지를 비축하기 위해 신진대사를 오히려 늦추기 때문에 체중 감량이 더뎌진다.여기에 근력 운동을 전혀 하지 않거나, 운동 후 적절한 회복 시간을 갖지 않는 것 역시 다이어트를 방해하는 주범이다. 근육량이 부족하면 열량 소모 효율이 떨어지고 매일 무리하게 운동만 지속하면 오히려 신체 리듬이 깨져 역효과가 난다.운동 외적인 생활 습관도 체중 정체의 강력한 원인이다. 하루 종일 너무 오래 앉아 있는 습관은 비만 위험을 급격히 높이며 물을 충분히 마시지 않는 태도도 노폐물 배출과 신진대사를 방해한다.특히 눈여겨봐야 할 부분은 수면 부족과 스트레스다. 잠이 부족하면 식욕을 촉진하는 호르몬인 ‘그렐린’은 늘어나고 포만감을 주는 ‘렙틴’은 줄어들어 가짜 배고픔에 시달리기 쉽다. 또한 만성 스트레스로 인해 분비되는 호르몬 ‘코르티솔’은 지방 분해를 더디게 만드는 주원인이다.전문가들은 열량을 태우는 데만 집착하기보다 영양의 균형, 충분한 수면, 스트레스 관리 등 전반적인 생활 방식을 점검하는 것이 다이어트 성공의 진짜 지름길이라고 조언한다.문경근 기자