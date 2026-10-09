“먹는 건 1등, 운동은 꼴찌?”…대한민국 4050 몸속에 쌓이는 ‘시한폭탄’ [헬스픽]

세줄 요약 50대 과잉 섭취 비율 최고, 걷기·근력운동 감소

30~50대 남성 비만 절반 넘어, 고지혈증도 급증

탄수화물·지방 줄이고 단백질·운동 보강 권고

이미지 확대 비만 이미지. 본 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

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대한민국 40~50대 중년층의 식사량은 늘어난 반면 신체 활동량은 최저 수준으로 떨어졌다는 보건 당국의 조사 결과가 나왔다. 노화가 본격화되는 시기에 과식과 운동 부족이 겹치면서 혈관 속 시한폭탄으로 불리는 고지혈증과 비만 유병률이 급격히 치솟고 있다.질병관리청이 최근 발표한 ‘2025년 국민건강영양조사’ 결과에 따르면 적정 수준 이상으로 음식을 섭취하는 ‘에너지 과잉 섭취자’ 비율이 50대에서 가장 높게 나타났다. 50대 남성의 18.7%, 여성의 16.5%가 영양 과다 섭취 상태였다.반면 신체 활동은 눈에 띄게 줄었다. 유산소 신체활동 실천율은 49.5%로 전년 대비 감소했으며, 걷기 실천율(41.7%)과 근력운동 실천율(26.4%) 역시 남녀 모두 줄어든 것으로 집계됐다. 몸의 변화가 심하고 근육량이 줄어드는 중년 세대가 오히려 식탐을 줄이지 못하고 운동을 멀리하는 기현상이 이어지고 있는 것이다.이처럼 ‘잘 먹고 안 움직이는’ 습관이 고착화되면서 만성질환 수치에는 비상이 걸렸다. 최근 10년 사이 비만과 고콜레스테롤혈증 유병률이 대폭 상승했으며, 30~50대 남성의 경우 절반 이상이 비만 판정을 받았다. 30대 남성의 59.0%, 40대 53.3%, 50대 54.0%가 비만이었으며, 여성 역시 30대와 40대에서 유병률이 각각 3.7%포인트(P), 5.9%p 증가했다.핏속에 나쁜 콜레스테롤과 중성지방이 쌓이는 고지혈증은 초기 증상이 없어 정기 검진 없이는 발견하기 어렵다. 하지만 오래 방치할 경우 뇌졸중(뇌경색·뇌출혈)이나 심근경색 등 생명을 위협하고 반신마비 등 치명적인 후유증을 남기는 심뇌혈관질환으로 진행될 위험이 매우 높다.전문가들은 평생 건강의 갈림길에 선 4050 세대일수록 식단 개편과 근력 유지가 시급하다고 입을 모은다.우선 고지방·고열량·고탄수화물 위주의 식사를 줄이고 단백질 섭취를 늘려야 한다. 적어도 하루에 체중 1㎏당 1g 이상의 단백질을 보강하는 것이 좋다. 달걀 1개에는 약 6g, 고등어 한 토막에는 약 20g의 단백질이 들어 있어 매끼 달걀, 생선, 살코기 등을 챙겨 먹는 식습관이 권장된다.아울러 걷기 등 유산소 운동과 함께 최소한의 근력 운동을 병행해야 혈관 건강을 지키고 갱년기 및 노화에 따른 신체 기능 저하를 막을 수 있다.문경근 기자