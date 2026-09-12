“후후 안 불고 꿀꺽 하다가”…음료 ‘이렇게’ 마시면 식도암 위험 3배 ‘비상’

세줄 요약 뜨거운 음료 섭취와 식도암 위험 증가

매우 뜨거운 음료, 최대 3배 위험 상승

65도 이상 세포 손상 가능성 제기

이미지 확대 뜨거운 음료를 즐겨 마시는 습관이 식도암 위험을 높이는 것으로 나타났다. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아침마다 마시는 뜨거운 커피 한 잔이 식도암 위험을 크게 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.영국 매체 더선이 지난 9일(현지시간) 보도한 내용에 따르면, 옥스퍼드대학교 연구팀이 영국인 약 100만명의 의료 기록을 분석한 결과, 음료를 ‘매우 뜨겁게’ 마시는 사람은 ‘따뜻하게’ 마시는 사람보다 식도암에 걸릴 확률이 최대 3배 높은 것으로 나타났다.단순히 ‘뜨겁게’ 마시는 경우에도 위험도는 70% 증가하는 것으로 조사됐다.연구팀은 참가자들에게 정확한 온도를 측정하는 대신 자신이 마시는 음료가 얼마나 뜨겁게 느껴지는지 직접 묘사하도록 했다. 전문가들은 통상 섭씨 65도 이상을 ‘매우 뜨거운’ 상태로 분류하는데 이 온도부터 입과 목 안의 세포가 손상되기 시작한다고 설명한다.국제암저널에 실린 이번 연구는 사람들이 뜨거운 음료로 목을 데지 않도록 주의한다면 전체 식도암 사례의 14%를 예방할 수 있다고 밝혔다.세포가 화상을 입으면 DNA가 손상되고 유해한 염증이 발생한다. 이 두 가지 요인이 모두 암 발생 위험을 높이는 것으로 알려져 있다. 이는 피부가 햇볕에 탔을 때 피부암 위험이 높아지는 것과 같은 원리다.연구를 이끈 케런 페이퍼 박사는 “영국인들처럼 차와 커피를 매일 마시는 인구 집단을 대상으로 이 문제를 살펴본 연구로는 이번이 가장 규모가 크다”며 “매우 뜨거운 음료를 마시는 습관이 식도편평세포암 위험을 높일 수 있다는 기존의 증거를 뒷받침하는 결과”라고 말했다.그러면서 “이러한 위험 증가와 정확히 연관된 음료 온도가 어느 정도인지 밝혀내려면 앞으로 추가 연구가 필요하다”고 덧붙였다.김성은 기자