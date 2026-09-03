세포는 비만을 기억한다…요요 현상 끊어낼 열쇠 찾았다 [라이프]

세줄 요약 비만 요요 원인, 지방세포의 기억으로 제시

대식세포 스플라이싱 오류, 지방 분해 차단

ASO 교정으로 기능 회복, 사람 관찰도 확인

이미지 확대 다이어트, 비만 자료 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 세포 자료 이미지. 123rf

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다이어트에 성공해도, 심지어 위고비나 마운자로 등 GLP-1 계열의 비만 치료제를 써도 약을 끊으면 다시 이전 체중으로 돌아가면서 결국 다이어트에 실패하는 사례가 많다.혹자는 이를 의지의 문제로 치부하거나 잘못된 다이어트 방법 탓으로만 돌리기도 한다.그러나 최근 연구에서 이러한 요요 현상의 원인이 개인의 의지나 다이어트 방법에 있다기보다 지방 속 면역세포가 붙들고 있는 일종의 ‘비만 기억’ 때문이라는 메커니즘이 밝혀졌다.일본 연구진은 지난달 26일 국제 학술지 사이언스 중개의학(Science Translational Medicine)에 게재한 논문에서 살이 빠진 뒤에도 지방조직의 면역세포가 비만 상태의 흔적을 그대로 간직하고 있으며, 그 흔적이 지방을 태우는 회로를 막고 있다는 연구 결과를 발표했다.이 메커니즘의 주인공은 지방조직 대식세포(ATM)다. 대식세포는 몸속을 돌아다니며 죽은 세포와 노폐물을 잡아먹는 면역계의 청소부로, 지방조직 안에도 다량 존재한다.연구진은 고지방 먹이를 먹여 살을 찌운 쥐에게 먹이를 저지방으로 바꿔 체중을 빼게 했다. 그리고 지방조직 대식세포의 유전자 활동을 전수 조사했다.결과는 뜻밖이었다. 쥐의 체중은 돌아왔는데도 세포는 살을 찌우기 전 상태로 돌아오지 못했다. 비만 때 어긋났던 유전자의 51.9%가 감량 이후에도 여전히 어긋난 상태로 남아 있었다.어긋난 지점은 유전자 자체가 아니라 유전자를 읽어내는 방식이었다.세포가 단백질을 만들 때는 DNA를 그대로 쓰지 않는다. 먼저 전령 RNA(mRNA)라는 사본을 뜬 뒤, 필요 없는 구간을 잘라내고 필요한 구간만 이어 붙인다. 영화의 편집 작업과 같은 이 과정을 ‘스플라이싱’(splicing·이어맞추기)이라고 한다. 어떤 장면을 넣고 빼느냐에 따라 같은 원본에서 다른 단백질이 나온다.연구진은 비만이 이 편집실을 망가뜨린다는 사실을 밝혀냈다. 편집을 지휘하는 단백질(CWC22)이 비만 상태에서 제자리인 세포핵을 벗어나면서 편집이 어긋난 채 굳어버린다는 것이다.특히 문제가 된 유전자는 Scarb1이었다. 편집 오류로 이 유전자의 한 구간이 통째로 빠지면서 정상 수용체 대신 변형된 수용체가 대량으로 만들어졌다. 이 변형 수용체는 정상 수용체와 달라붙어 뭉치를 이뤘고, 세포는 이를 불량품으로 판단해 정상품까지 함께 폐기했다.여기서 수용체는 대식세포가 죽은 세포를 붙잡는 ‘손’에 해당한다. 손을 잃은 청소부는 죽은 세포를 치우지 못한다. 이 청소 작용을 ‘사세포 제거’라 한다.여기서 결정적인 연결고리가 끊겼다. 대식세포가 죽은 세포를 처리하면 ‘이노신’이라는 물질이 나오는데, 이 물질이 지방조직에 “지방을 태우라”는 신호를 보낸다.그러나 대식세포가 손을 잃자 청소 작용이 멈췄고, 청소가 멈추자 이노신이 나오지 않아 지방 분해도 함께 멈췄다. 결국 편집실의 고장이 대식세포의 기능을 고장 냈고, 지방 연소 신호가 끊기면서 살이 빠지지 않는 결과로 이어진 것이다.연구진은 이 ‘비만 기억’을 지울 수 있는지도 시험했다. 사용한 도구는 안티센스 올리고뉴클레오타이드(ASO)로, mRNA에 달라붙어 편집 방향을 바로잡는 짧은 인공 유전물질이다. 의료계에서 이미 척수성 근위축증 치료제 등에 활용하는 물질이다.이 물질을 투여하자 무너졌던 도미노가 역순으로 되살아났다. 수용체가 회복됐고, 청소 기능이 돌아왔으며, 이노신이 다시 분비됐고, 마침내 지방이 다시 줄어들기 시작했다.사람에게서도 비슷한 가능성이 관찰됐다. 인간 지방조직 표본을 관찰한 결과, 마른 사람의 대식세포에서는 CWC22가 세포핵 안에 정상적으로 자리 잡고 있었던 반면, 비만인 사람에게서는 핵 속 CWC22가 뚜렷하게 줄어 있었다.연구진은 논문에서 스플라이싱을 표적으로 하는 치료가 ‘비만 기억’에 대응할 수 있을 것이라고 밝혔다.다만 넘어야 할 문턱이 남아 있다. 치료 효과가 확인된 것은 CWC22를 인위적으로 결핍시킨 쥐 실험 모델이다.사람 데이터는 조직 표본을 들여다본 관찰 수준이다. 임상적으로 직접 치료 시험을 한 것이 아니다. 연구진도 이번 성과를 ‘개념 증명’ 단계라고 표현했다.그럼에도 이번 연구는 요요 현상을 개인의 의지 문제로 돌려온 오랜 통념에 또 하나의 반증을 보탰다는 데 의미가 있다. 살을 뺀 몸이 다시 불어나는 것은 의지나 마음이 약해서가 아니라 지방 속 세포가 여전히 예전 상태를 기억하고 있기 때문이라는 것이다.신진호 기자