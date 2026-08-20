뱃살·콜레스테롤 다 잡는다?…남성 혈관 싹 씻어주는 뜻밖의 음료

항산화·항염 효과부터 LDL 콜레스테롤 감소까지, 녹차 한 잔의 놀라운 반전

이미지 확대 녹차 사진. 123rf

세줄 요약 남성 심근경색증 발생률, 여성보다 약 3배 높음

녹차 EGCG, 산화 스트레스·지질 수치 개선 작용

커피 대신 녹차, 혈관 건강 관리 대안 제시

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아침마다 모닝커피를 찾는 남성이라면 주목할 만한 소식이다. 커피 대신 ‘이 음료’를 마시는 것만으로도 혈관을 청소하고 심혈관질환 위험을 줄이는 데 도움이 된다. 주인공은 바로 녹차다.질병관리청의 2023년 심근경색증 발생 통계에 따르면 남성의 발생률은 인구 10만명당 102건으로 여성(34.2건)보다 약 3배 높다. 이처럼 남성이 특히 주의해야 할 심혈관 건강 관리에 녹차가 효과적인 대안으로 꼽힌다.녹차에 풍부하게 함유된 ‘에피갈로카테킨 갈레이트’(EGCG)는 강력한 항산화·항염 작용을 하는 카테킨의 일종이다. EGCG는 몸속 산화 스트레스를 감소시키고 혈관 기능을 개선할 뿐만 아니라, 장에서 지방이 흡수되는 과정을 막아 중성지방과 LDL(나쁜) 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 기여한다.실제로 지난해 국제 학술지 ‘BMC 뉴트리션’에 발표된 연구에 따르면 녹차를 즐겨 마시는 남성은 마시지 않는 남성에 비해 체질량지수(BMI)와 LDL 콜레스테롤 등 주요 건강 지표가 더 낮게 나타났다.또한 약 64만명을 대상으로 한 대규모 코호트 분석 결과에서도 녹차를 적당량 섭취하는 집단이 그렇지 않은 집단에 비해 뇌졸중 위험이 낮은 경향을 보였다.전문가들은 녹차 단독의 효과에만 기대기보다 전반적인 생활 습관 개선이 병행돼야 한다고 강조한다. 녹차를 마시는 습관과 더불어 다음 항목을 실천하면 효과를 극대화할 수 있다.우선 귀리, 통곡물 시리얼·빵 등을 섭취해 체내 혈당과 지질 수치를 안정시킨다. 매일 일정한 시간에 일어나 자율신경계 조절을 돕는다. 무리하게 1만보를 채우지 않더라도 하루 7000보 수준의 신체 활동만으로 심혈관질환 사망 위험을 약 47% 줄일 수 있다. 아침 모닝커피 대신 따뜻한 녹차 한 잔으로 하루를 시작하며 혈관 건강을 챙겨보는 것은 어떨까.문경근 기자