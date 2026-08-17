10종 넘는 약물 상시 복용자, 부작용 점검해 맞춤형 상담… ‘다제약물 관리사업’ 서비스[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

세줄 요약 10종 이상 복용자 대상 부작용 점검 사업

약사·의료진이 맞춤 상담과 조정 제공

가정·병원·시설별 모형으로 운영

2026-08-18 18면

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Q. 약을 너무 많이 먹어 걱정인데.A. 국민건강보험공단은 불필요한 약물 복용으로 인한 부작용을 줄이고자 ‘다제약물 관리사업’을 하고 있다. 의약 전문가가 다약제 복용으로 인한 부작용을 점검해 맞춤형 상담을 제공한다.Q. 서비스 대상은.A. 건강보험 가입자 중 고혈압·당뇨병 등 46개 만성질환 중 1개 이상을 진단받고 서로 다른 성분의 약을 10종 이상 상시(6개월 동안 60일 이상) 복용한 건강보험 가입자다.Q. 서비스 내용은.A. 다제약물 관리사업 중 ‘지역사회모형’은 공단에 위촉된 자문 약사가 가정을 방문해 약물 점검·상담 서비스를 제공한다. ‘병원모형’은 의료진이 선정한 입·퇴원 및 외래 이용 환자에게 약물 평가·조정, 퇴원 약물 점검 등의 서비스를 제공한다. ‘장기요양시설모형’은 공단이 위촉한 약사가 시설을 방문해 대상자의 약물을 점검하고 필요하면 시설의 계약 의사가 약물 처방을 조정한다.Q. 참여 방법은.A. ‘지역사회모형’ 대상자는 공단이 안내문을 발송한 다제약물 관리 대상자 중에 선정하거나 공단에 위촉된 자문 약사나 참여의원 의사가 발굴한다. ‘병원모형’과 ‘장기요양시설모형’ 대상자는 의·약사가 점검이 필요한 사람으로 선정한다.