뼛속까지 시린 에어컨 바람… ‘관절 냉방병’ 주의해야

세줄 요약 에어컨 바람, 관절 통증 악화 우려

온도 차·직접 냉풍, 혈액순환 저하

실내 26도·스트레칭 등 예방 권고

이미지 확대 정광암 연세사랑병원 원장. 연세사랑병원 제공

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연일 이어지는 더위로 냉방기 사용이 증가하면서 척추·관절 통증을 호소하는 환자가 늘고 있다. 전문가들은 강한 에어컨 바람에 장시간 노출될 경우 관절 통증이 악화할 수 있다며 주의를 당부했다.의학계에 따르면 차가운 공기에 지속적으로 노출되면 관절 주변 근육과 혈관이 수축해 혈액순환이 저하되고, 관절 내부 압력이 높아지면서 통증이 심해질 수 있다. 특히 관절 주변 근육과 힘줄이 경직되면 관절 유연성이 떨어지고 통증 유발 물질 배출도 원활하지 않아 증상이 악화한다.퇴행성 관절염이나 만성 요통을 앓고 있는 고령층과 여성은 온도 변화에 민감해 냉방 환경에서 통증을 더욱 크게 느낄 수 있다. 또한 35도를 웃도는 실외와 차가운 실내를 반복적으로 오갈 경우 자율신경계 균형이 무너지고 면역력이 저하돼 근육통과 관절통이 심해질 수 있다.전문가들은 이른바 ‘관절 냉방병’ 예방을 위해 실내외 온도 차를 5~6도 이내로 유지하고 실내 온도를 26도 안팎으로 설정할 것을 권고한다. 에어컨 바람이 직접 몸에 닿지 않도록 하고, 얇은 긴소매 옷이나 담요를 활용해 체온을 유지하는 것도 도움이 된다. 장시간 실내에 머무를 경우 1~2시간마다 가벼운 스트레칭을 해 관절과 근육의 긴장을 풀어주는 것이 좋다.정광암 연세사랑병원 원장은 “여름철 관절 통증을 단순한 계절성 증상으로 여기고 방치하면 질환이 악화할 수 있다”며 “실내 환경을 개선한 뒤에도 통증이 일주일 이상 지속되면 정형외과 전문의를 찾아 정확한 진단과 치료를 받아야 한다”고 말했다.김태곤 리포터