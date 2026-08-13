뼛속까지 시린 에어컨 바람… ‘관절 냉방병’ 주의해야
수정 2026-08-13 13:33
입력 2026-08-13 13:33
세줄 요약
- 에어컨 바람, 관절 통증 악화 우려
- 온도 차·직접 냉풍, 혈액순환 저하
- 실내 26도·스트레칭 등 예방 권고
의학계에 따르면 차가운 공기에 지속적으로 노출되면 관절 주변 근육과 혈관이 수축해 혈액순환이 저하되고, 관절 내부 압력이 높아지면서 통증이 심해질 수 있다. 특히 관절 주변 근육과 힘줄이 경직되면 관절 유연성이 떨어지고 통증 유발 물질 배출도 원활하지 않아 증상이 악화한다.
퇴행성 관절염이나 만성 요통을 앓고 있는 고령층과 여성은 온도 변화에 민감해 냉방 환경에서 통증을 더욱 크게 느낄 수 있다. 또한 35도를 웃도는 실외와 차가운 실내를 반복적으로 오갈 경우 자율신경계 균형이 무너지고 면역력이 저하돼 근육통과 관절통이 심해질 수 있다.
전문가들은 이른바 ‘관절 냉방병’ 예방을 위해 실내외 온도 차를 5~6도 이내로 유지하고 실내 온도를 26도 안팎으로 설정할 것을 권고한다. 에어컨 바람이 직접 몸에 닿지 않도록 하고, 얇은 긴소매 옷이나 담요를 활용해 체온을 유지하는 것도 도움이 된다. 장시간 실내에 머무를 경우 1~2시간마다 가벼운 스트레칭을 해 관절과 근육의 긴장을 풀어주는 것이 좋다.
정광암 연세사랑병원 원장은 “여름철 관절 통증을 단순한 계절성 증상으로 여기고 방치하면 질환이 악화할 수 있다”며 “실내 환경을 개선한 뒤에도 통증이 일주일 이상 지속되면 정형외과 전문의를 찾아 정확한 진단과 치료를 받아야 한다”고 말했다.
김태곤 리포터
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