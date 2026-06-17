“우울증 진단 받았는데 알고보니 ‘이 암’이었다…증상 겹쳐” [라이프]

美연구진 “식욕저하 등 난소암 증상, 우울증과 비슷”

이미지 확대 우울증 자료사진. 아이클릭아트

세줄 요약 난소암 증상, 우울증과 겹쳐 진단 혼선

피로·수면장애·식욕저하, 설문 점수 상승

지속 증상 땐 산부인과 진료 권고

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피로감, 수면장애, 식욕 저하 등 우울증으로 보이는 증상이 사실은 난소암 때문일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.16일(현지시간) 영국 데일리메일은 최근 미국 연구진이 발표한 연구를 인용해 난소암 환자의 진단 방식에 재검토가 필요하다고 보도했다.미국 아이오와대 연구진은 난소암 환자 428명을 대상으로 수술 또는 항암 치료 전후 정신건강 평가 결과를 분석했다. 연구 결과 난소암 환자들은 건강한 여성들보다 우울증 설문에서 높은 점수를 받았지만, 상당수는 실제 우울감보다 암 자체가 유발한 신체 증상 때문인 것으로 나타났다.피로감, 수면 문제, 식욕 변화, 집중력 저하 등은 우울증의 대표 증상으로 알려져 있지만 난소암 환자에게서도 흔하게 나타난다. 연구진은 이러한 증상이 우울증 척도 점수를 인위적으로 높여 실제보다 우울증이 심한 것으로 평가될 수 있다고 설명했다.연구를 주도한 아이오와대 연구팀의 레이철 텔리스 박사는 “암과 관련된 신체 증상과 실제 우울증 증상을 구분할 필요가 있다”며 “보다 맞춤형 평가가 이뤄져야 환자 치료 결과도 개선될 수 있다”고 밝혔다.난소암은 초기 증상이 모호해 ‘침묵의 암’으로 불린다. 복부 팽만감, 소화불량, 복통, 잦은 배뇨 등이 대표 증상인데 과민성대장증후군이나 소화기 질환, 스트레스 등으로 오인되는 경우가 많다. 이 때문에 환자 상당수가 암이 진행된 뒤에야 진단받는 것으로 알려져 있다.전문가들은 이유 없이 지속되는 복부 팽만감이나 골반 통증, 식욕 저하, 만성 피로 등이 수주 이상 이어질 경우 단순한 우울증이나 스트레스 문제로 넘기지 말고 산부인과 진료를 받아보라고 조언했다.이보희 기자