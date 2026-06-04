“영수증 5초 만져도 흡수”…핸드크림 바른 손 더 위험한 이유

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세줄 요약 감열지 영수증의 비스페놀류 노출 우려

핸드크림·손소독제 후 흡수량 증가 지적

전자영수증·손 씻기 등 예방 권고

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이미지 확대 유튜브 ‘의사사람친구’ 자료화면

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마트 영수증이나 택배 라벨지를 무심코 만지는 습관이 건강에 영향을 줄 수 있다는 전문가 경고가 나왔다. 특히 핸드크림이나 손소독제를 바른 직후 감열지를 만질 경우 화학물질의 피부 흡수량이 크게 증가할 수 있는 것으로 알려졌다.최은정 이화여대 과학교육학 박사는 3일 ‘의사사람친구’ 유튜브 채널에 출연해 영수증과 택배 라벨에 사용되는 감열지의 특성과 주의사항을 설명했다.감열지는 열에 반응해 글자가 나타나는 특수 종이다. 마트 영수증뿐 아니라 택배 라벨, 은행 번호표, 주차권, 일부 항공권 등 일상에서 흔히 접하는 인쇄물 상당수가 감열지로 제작된다.문제는 감열지에 사용되는 발색 촉매 물질이다. 과거에는 비스페놀A(BPA)가 주로 사용됐으며 최근에는 ‘비스페놀A 프리(BPA Free)’ 제품이 늘고 있다. 그러나 BPA 대신 비스페놀S(BPS), 비스페놀F(BPF) 등 유사 물질이 사용되는 경우가 많아 완전히 안심하기는 어렵다는 지적이 나온다.특히 핸드크림을 바른 상태에서는 주의가 필요하다. 최 박사는 “핸드크림을 바른 상태에서는 비스페놀류 흡수량이 약 100배 증가할 수 있다는 연구 결과가 있다”고 설명했다. 비스페놀류가 기름 성분과 친화성이 있어 피부를 통해 더 쉽게 흡수될 수 있기 때문이다.손소독제 역시 예외는 아니다. 손소독제를 사용한 직후 영수증을 만질 경우 비스페놀류가 더 쉽게 피부로 이동할 수 있다는 설명이다. 최 박사는 실제로 감열지에 손소독제를 묻히면 검게 변한 부분이 다시 드러나는 현상을 관찰할 수 있다고 밝혔다.연구 결과에 따르면 비스페놀A가 포함된 영수증을 5초 정도만 만져도 0.2~0.6마이크로그램이 피부를 통해 흡수될 수 있는 것으로 알려져 있다. 실제로 영수증을 자주 다루는 계산원들의 경우 소변 내 비스페놀A 농도가 일반인보다 높게 측정된 사례도 보고됐다.비스페놀류는 흔히 ‘환경호르몬’으로 불리는 내분비계 교란 물질의 일종이다. 체내에서 여성호르몬인 에스트로겐과 유사하게 작용할 수 있으며 일부 연구에서는 정자 수 감소, 성조숙증, 유방암·전립선암, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 등과의 연관성이 제기된 바 있다. 다만 인체에 미치는 영향의 정도와 위험성에 대해서는 추가 연구가 진행되고 있다.전문가들은 영수증이나 택배 라벨을 만진 뒤에는 손을 씻고, 장기간 보관해야 하는 영수증은 별도 봉투나 지퍼백에 넣어 관리할 것을 권고한다. 또한 종이 영수증 대신 전자영수증을 활용하고, 영유아가 감열지를 장난감처럼 만지지 않도록 주의하는 것이 바람직하다고 조언했다.김유민 기자