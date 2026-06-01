“중년男 팔굽혀펴기 몇 개?”…美하버드 내놓은 ‘건강 척도’에 후덜덜

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세줄 요약 하버드 연구, 팔굽혀펴기와 심혈관 위험 상관 확인

40개 이상 수행 시 질환 위험 96% 낮아짐

소방관 남성 대상, 여성·일반화 한계 지적

이미지 확대 팔굽혀펴기 40개 이상 할 수 있는 중년 남성은 10개 미만인 사람보다 심혈관 질환 위험이 96% 낮다는 연구 결과가 나왔다. 123rf

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팔굽혀펴기 능력이 중년 남성의 심장 건강을 가늠하는 강력한 지표가 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 팔굽혀펴기를 40개 이상 할 수 있는 사람은 10개 미만인 사람보다 심혈관 질환 발생 위험이 96% 낮다는 분석이다.데일리메일은 최근 미 하버드대 연구팀이 중년 남성 1100명을 10년간 추적 관찰한 결과를 인용해 이같이 보도했다.연구팀은 실험 시작 시점에 참가자들이 지칠 때까지 팔굽혀펴기를 수행하도록 한 뒤 10년 동안 관상동맥 질환이나 심부전 등 심혈관 관련 질환 발생 여부를 추적했다.분석 결과 팔굽혀펴기 수행 능력과 심혈관 질환 발생 위험 사이에는 뚜렷한 상관관계가 확인됐다.팔굽혀펴기를 11개 이상 할 수 있는 사람은 10개 이하인 사람보다 심혈관 질환 위험이 64% 낮았다. 21개 이상 할 수 있는 경우 위험도는 75%까지 줄어들었으며 40개 이상을 기록한 그룹에서는 위험도가 무려 96% 낮게 나타났다.연구팀은 팔굽혀펴기가 단순한 상체 근력 운동을 넘어 심혈관계의 지속적인 활동 능력을 반영하는 지표라고 설명했다.팔굽혀펴기를 많이 할 수 있는 사람일수록 체질량지수(BMI)가 낮고 혈압이 안정적이며 평소 활동량이 많은 경향이 있어 심장 건강에 유리한 조건을 갖추고 있다는 분석이다.특히 러닝머신 달리기와 비교했을 때 팔굽혀펴기가 심혈관 질환 발생 여부를 더 정확히 예측하는 것으로 나타났다.다만 이번 연구에는 한계도 있다. 참가자의 직업은 연구 시작 시점에 모두 소방관이었다. 직업 특성상 평균적인 사람보다 체력 수준이 높은 편이다. 또한 남성만을 대상으로 진행된 연구이므로 여성에게도 동일하게 적용되는지는 확인되지 않았다.연구팀은 “팔굽혀펴기 능력은 중년 남성의 신체 기능 상태를 가늠하는 유용하고 간편한 척도가 될 수 있다”고 밝혔다.김성은 기자