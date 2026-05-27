소변 너무 자주 마렵더니…50대男 방광서 ‘타조알 크기’ 결석 발견

세줄 요약 3년간 빈뇨·통증을 참은 56세 농부 진료

방광 가득 찬 타조알 크기 결석 확인

수술로 1.3㎏ 돌 제거, 회복 중

이미지 확대 중국 광둥성에 사는 56세 농부 천씨의 방광 내부를 꽉 채운 가로 10㎝, 세로 13㎝ 크기 결석 엑스레이. 바스티유포스트 캡처

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소변을 볼 때마다 찾아오는 극심한 통증을 3년 동안 참아온 중국 한 남성의 방광에서 타조알 크기만한 거대 결석이 발견돼 화제다.27일 홍콩 바스티유포스트, 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 중국 광둥성에 사는 56세 농부 천씨는 최근 소변이 너무 자주 마렵고 통증이 심해져 인근 의과대 부속 병원을 찾았다가 거대 결석 진단을 받았다. 결석은 가로 10㎝, 세로 13㎝로 타조알만 한 크기였다.그동안 천씨는 일을 쉬지 못한다는 이유로 병원에 가는 대신 스스로 약을 사 먹으며 버텨왔다. 하지만 최근 들어 증상이 밤낮으로 악화하면서 낮에는 멀리 외출도 못 하고 밤에는 잠을 설치는 지경에 이르러서야 병원 문을 두드렸다.정밀 검사 결과 결석은 천씨의 방광을 거의 다 차지하고 있었다. 이 거대한 돌은 중국 광둥성 서부 지역에서 발견된 방광 결석 중 가장 큰 것으로 확인됐다. 이 때문에 소변이 제대로 배출되지 못하고 고이면서 천씨의 양쪽 콩팥이 심하게 부어올랐고 요로 감염증까지 생긴 상태였다.의료진은 “돌이 방광 벽을 지속해서 압박해 신장 기능을 망가뜨리고 있었다”며 “만약 치료가 조금만 더 늦었다면 몸에 독소가 쌓이는 요독증으로 이어질 뻔했다”고 설명했다.의료진은 수술을 통해 천씨의 방광에서 결석을 제거했다. 꺼낸 돌의 무게는 1.3㎏으로, 성인 남성 주먹 두 개를 합친 것만큼 컸다. 최근 수술을 받은 그는 현재 순조롭게 회복하고 있다.일반적으로 방광 결석은 소변이 방광에 오랜 시간 고여 있을 때 성분들이 뭉치면서 생긴다. 전립선비대증을 앓는 고령층 남성에게 자주 나타나며 오랫동안 앉아서 생활하거나 물을 충분히 마시지 않는 나쁜 생활 습관도 주요 원인으로 꼽힌다.전문가들은 방광 결석을 예방하려면 평소 물을 자주 마시고 소변을 참지 않는 습관이 중요하다고 강조한다. 또한 소변이 끊기거나 통증이 느껴진다면 가벼운 증상이라도 방치하지 말고 즉시 병원을 찾아 검사를 받아야 한다고 조언했다.김성은 기자