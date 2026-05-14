‘만보’ 채우다 지쳤나요?…살 안 찌는 ‘마법의 걸음 수’ 따로 있었다

세줄 요약 하루 8500보, 체중 감량 뒤 요요 방지 효과

3758명 분석, 걷기 습관 유지가 핵심

1만 보보다 낮은 현실적 목표 제시

이미지 확대 최근 연구에 따르면 하루 8500보 걷기만으로도 체중이 다시 늘어나는 ‘요요 현상’을 효과적으로 막을 수 있다. 아이클릭아트

이미지 확대 체중계 위에 올라 몸무게를 확인하는 모습. 아이클릭아트

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체중 감량 후 요요 현상을 방지하려면 하루 8500보를 걷는 것이 효과적이라는 연구 결과가 발표됐다. 그동안 건강 상식처럼 알려진 ‘하루 1만 보’보다 적은 수준이어서 일반인들이 더 쉽게 실천할 목표가 될 수 있다는 평가다.9일 데일리메일에 따르면 이탈리아와 레바논 공동 연구진이 수행한 이 연구 결과는 최근 ‘국제 환경 연구 및 공중 보건 저널’에 게재됐다.그간 건강과 체중 관리의 기준으로 알려진 것은 하루 1만 보 걷기였다. 하지만 최근 연구는 이 목표보다 훨씬 낮은 수준에서도 건강 개선 효과가 나타나기 시작한다고 강조한다.이탈리아 모데나 레지오 에밀리아 대학교의 마르완 엘 고크 교수 “비만 치료에서 가장 중요한 과제는 체중이 다시 늘어나는 것을 막는 것”이라며 “체중 감량에 성공한 사람 중 약 80%가 3~5년 안에 다시 살이 찌는 경향이 있다”고 설명했다. 이어 “새로운 체중을 유지할 수 있는 현실적인 전략을 찾는 것이 매우 중요하다”고 덧붙였다.연구팀은 총 3758명이 참여한 14개 실험을 분석 대상으로 삼았다. 참여자들의 평균 나이는 53세, 평균 체질량지수(BMI)는 31이었다.연구는 두 그룹으로 나누어 진행됐다. 한 그룹(1987명)은 식단 지도와 걷기 권장 등 생활 습관 개선 프로그램에 참여했고, 비교 대상인 대조군(1771명)은 식단 관리만 받거나 아예 아무런 관리도 받지 않았다.연구팀은 참여자들의 하루 걸음 수를 세 차례 측정했다. 연구 시작 시점과 평균 7.9개월의 체중 감량 기간이 끝난 뒤, 그리고 10.3개월 간의 체중 유지 기간이 종료된 시점이었다.실험 초기 두 그룹의 일일 걸음 수는 비슷했다. 이는 두 그룹의 생활 방식이 대체로 유사했다는 것을 의미한다.하지만 실험 결과는 달랐다. 아무런 처치를 받지 않은 대조군은 활동량을 늘리지 않았으며, 체중 감량에도 실패했다.반면 생활 습관 개선 프로그램에 참여한 그룹은 체중 감량 기간이 끝날 무렵 하루 평균 걸음 수가 8454보로 늘어났다. 결과적으로 이들은 체중의 약 4.39%에 해당하는 평균 4㎏을 감량하는 데 성공했다.체중 유지 기간에도 이 그룹 참여자들은 높아진 활동 수준을 대부분 유지한 것으로 나타났다. 실험 종료 시점에 이들의 하루 평균 걸음 수는 8241보를 기록했다. 체중 역시 감량된 상태를 유지했는데, 초기 체중 대비 평균 3.28%(약 3㎏)의 감량 폭을 지속했다.추가 분석 결과, 걷기 보행 수의 증가와 체중 재증가 방지 사이에는 명확한 상관관계가 있음이 드러났다. 중요한 점은 체중 감량 단계에서 늘린 활동량을 그 이후에도 꾸준히 지속하는 것이었다.엘 고크 교수는 “다이어트 참여자들은 체중 감량 기간에 하루 걸음 수를 약 8500보까지 늘리도록 권고받아야 하며, 감량 이후에도 이 수준을 계속 유지해야 한다”며 “하루 8500보 걷기는 체중 증가를 방지할 수 있는 가장 단순하면서도 경제적인 방법”이라고 말했다.다만 전문가들은 걷기가 체중 감량의 ‘만능 해결책’은 될 수 없다고 지적한다. 음식의 질, 충분한 잠, 전반적인 신체 활동량 등도 체중 유지에 중요하기 때문이다. 또한 걸음 수만 채우기보다 숨이 약간 차는 정도의 빠른 걷기가 심혈관 건강에 더 좋다고 조언한다.김성은 기자