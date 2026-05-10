매일 ‘이것’ 먹었더니 치매 위험 27% ‘뚝’…뼈도 튼튼해져 [라이프]

美 연구진 “달걀 먹지 않는 사람, 치매 위험 높아”

이미지 확대 계란 프라이 자료 아미지.

아이클릭아트

이미지 확대 계란이 체내 나쁜 콜레스테롤을 오히려 줄인다는 연구 결과가 발표됐다. 계란보다는 함께 먹는 베이컨, 소시지 등이 건강에 더 해로울 수 있다는 분석이다. 아이클릭아트

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한때 콜레스테롤 상승의 주범으로 지목됐던 달걀이 오히려 뇌 건강에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.지난 7일(현지시간) 영국 데일리메일은 최근 미국 로마린다대학교 보건과학센터 연구진이 국제 학술지 ‘영양학 저널(The Journal of Nutrition)’을 통해 발표한 논문을 인용해 “65세 이상 고령자가 일주일에 달걀 5개 이상을 섭취하면 알츠하이머병 발병 위험이 최대 27% 낮아진다”고 보도했다.연구진은 미국 제칠일안식일예수재림교 신자 약 3만 9498명을 평균 15.3년 동안 추적 관찰했다. 이들 모두 연구 시작 시점에는 치매 진단을 받지 않았으며, 추적 기간 동안 2858명이 알츠하이머병 진단을 받았다.분석 결과 달걀을 거의 먹지 않는 사람과 비교해, 일주일에 5회 이상 달걀을 먹은 사람은 알츠하이머병 위험이 27% 낮았다. 월 1~3회만 먹어도 위험이 17% 감소했고, 주 2~4회 섭취한 경우에는 20% 낮아졌다.연구진은 달걀 노른자에 풍부한 콜린이 핵심 역할을 한 것으로 봤다. 콜린은 기억력과 학습에 중요한 신경전달물질인 아세틸콜린의 원료다. 이 밖에도 달걀에는 루테인, 제아잔틴, 오메가3 지방산 등 뇌 기능 유지에 도움이 되는 영양소가 들어 있다.이번 연구를 이끈 오지수 박사는 “이번 연구는 임상적으로 확진된 알츠하이머병 사례를 15년 넘게 추적해 달걀 섭취와의 관계를 살핀 대규모 장기 연구라는 점에서 의미가 있다”면서 “특히 달걀을 전혀 먹지 않는 사람의 위험이 뚜렷하게 높았다는 점은 균형 잡힌 식단의 일부로 달걀을 포함하는 것이 노년기 뇌 건강에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 보여준다”고 강조했다.다만 연구진은 “관찰 연구인 만큼 인과관계를 직접 증명할 수 없고, 연구 대상이 전반적으로 건강한 생활습관을 가진 집단이어서 일반인 전체에 그대로 적용하기는 어렵다”면서 이번 결과가 달걀이 직접 알츠하이머병을 예방한다는 것을 의미하지는 않는다고 덧붙였다.앞서 지난해 캐나다·중국 공동 연구팀에 따르면 하루 1.5~2개의 달걀을 꾸준히 섭취하면 뼈 건강 증진도 기대할 수 있는 것으로 나타났다.연구진에 따르면 하루 100g 이상의 계란을 섭취한 사람들은 대퇴부 골밀도가 72%, 요추 골밀도가 83% 더 높았다. 전반적으로 전체 달걀 섭취량이 많을수록 대퇴골과 요추의 골밀도 수치가 증가했다.달걀이 알칼리성 인산효소(ALP)라는 일련의 효소를 활성화해 뼈를 튼튼하게 하는 데 도움이 된다고 설명했다. 또한 달걀에 함유된 칼슘, 단백질, 비타민D, 아연 등과 같은 미네랄이 뼈를 튼튼하게 유지하는 데 필수적인 칼슘의 흡수를 돕는다.연구진은 “나이가 들수록 뼈를 형성하는 속도보다 뼈가 소실되는 속도가 빠르다”며 “특히 고령이거나 폐경 후 여성은 뼈 건강을 위해서라도 달걀을 매일 섭취하는 게 좋다”고 조언했다.한편 과거에는 달걀이 혈중 콜레스테롤 수치를 높인다며 섭취량을 제한하라고 권장하는 경우가 많았지만, 최근 연구에 따르면 음식 섭취를 통해 혈중 콜레스테롤에 미치는 영향은 적은 것으로 나타났다.이보희 기자