‘세탁 캡슐’ 절대 이렇게 쓰면 안돼…매일 입는 옷, 피부에 ‘독’ 된다

세줄 요약 캡슐 잔류물, 옷 섬유에 남아 피부 자극

유아·민감성 피부, 발진·가려움 위험 증가

찬물 세탁·과적 세탁 시 헹굼 부족 우려

이미지 확대 의류와 세제가 담긴 세탁기. 123rf

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세탁을 편리하게 해주는 고농축 세탁 세제 캡슐이 어린이와 민감성 피부를 가진 사람들에게 발진을 일으킬 수 있다는 경고가 나왔다. 캡슐 속 고농축 성분이 옷에 남아 피부를 자극할 수 있다는 설명이다.데일리메일은 6일 일상적으로 사용되는 세탁 세제 캡슐이 피부 발진의 원인이 될 수 있다는 전문의 경고를 보도했다.고농축 캡슐에는 향료, 보존제, 계면활성제, 형광증백제 같은 화학 성분이 들어있다. 그런데 캡슐을 감싼 필름이 완전히 녹지 않으면 잔류물이 남아 피부를 자극할 수 있다. 또한 세제가 물로 완전히 헹궈지지 않으면 섬유 조직에 성분이 갇힌다. 찬물로 세탁하거나 시간이 짧을 때, 빨래를 세탁기에 과도하게 넣었을 때 이런 현상이 특히 심해진다.특히 유아는 피부가 어른보다 얇아서 외부 물질이 쉽게 스며든다. 하루 종일 이런 화학물질에 노출되면 가렵고 빨갛게 부어오르며 염증이 생길 수 있다.민감성 피부를 가진 사람들도 마찬가지다. 피부 장벽이 약해서 외부의 자극적인 물질을 막아내는 힘이 떨어진다. 계면활성제 같은 캡슐 잔류물이 옷 섬유에 갇혀 하루 종일 피부에 닿으면, 화학물질이 스며들어 발진을 일으킨다.실제 2020년 한 연구는 미국에서 판매되는 세제, 섬유유연제, 건조기 시트, 얼룩 제거제 등 인기 세탁 제품 65개를 분석했다. 그 결과 많은 제품에서 피부 알레르기를 일으키는 물질이 발견됐다.주로 문제를 일으키는 성분은 제품에 들어있는 향료였다. 메틸이소티아졸리논과 벤지소티아졸리논 같은 보존제도 발견됐다.2023년 연구에서는 세탁 세제, 특히 소듐도데실설페이트라는 성분이 피부 보호막을 직접 손상시킨다는 사실이 밝혀졌다. 단 4시간만 노출돼도 세제가 피부 장벽을 약하게 만들어 수분이 더 많이 빠져나가고 자극 물질이 더 쉽게 침투했다.연구진은 피부 장벽 기능과 염증에 관련된 유전자와 단백질 활동의 변화도 발견했다. 낮은 농도의 세제도 피부를 손상시켰다.연구진은 세탁 세제에 오래 노출되면 습진, 천식, 알레르기 같은 아토피 질환이 생길 수 있다고 경고했다.세제 알레르기는 보통 옷이 닿는 부위에 발진으로 나타난다. 겨드랑이, 사타구니, 목, 무릎 뒤쪽에서 흔히 발생한다.반응은 바로 나타날 수도 있고 며칠 뒤에 나타날 수도 있다. 피부가 빨개지고 부어오르며 가렵고, 건조해지거나 벗겨지고, 물집이나 두드러기가 생기거나 따끔거리는 증상이 있다면 주의 깊게 살펴야 한다.의사들은 이러한 증상이 나타날 경우 캡슐 사용을 중단하고 무향·무염료 세제로 바꿔 권장량보다 적게 쓰거나 헹굼을 한 번 더 해보라고 권했다. 2주 안에 증상이 나아지면 세제가 원인이었을 가능성이 있다는 설명이다.김성은 기자