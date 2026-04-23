폐에서 끈적끈적한 ‘시커먼 덩어리’ 와르르…산불 연기에 심각한 질병, 왜

이미지 확대 산불 연기. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

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산불 연기를 몇 시간 마신 87세 남성의 폐 속에서 나뭇가지처럼 생긴 검은색 고무 덩어리가 나왔다. 희소 질환으로 진단받았지만 의료진의 빠른 조치로 목숨을 건졌다.국제 학술지 뉴잉글랜드의학저널에 최근 게재된 논문에 따르면, 87세 남성이 산불에서 발생한 짙은 연기를 수 시간 동안 들이마신 뒤 호흡 곤란으로 응급실을 찾았다. 환자는 짧고 얕은 숨만 겨우 쉴 수 있었고 혈중 산소 농도가 위험할 정도로 낮아 인공호흡기를 달아야 했다.남성의 기도를 검사한 결과 기관지와 폐에서 검은색 나뭇가지 모양의 끈적한 덩어리가 발견됐다. 의료진은 이 덩어리를 ‘기관지 주형’으로 진단했다. 기도에 끈적하고 단단한 림프액 덩어리가 형성돼 나뭇가지 모양으로 기관지를 막는 플라스틱 기관지염의 증상이다.점액과 세포 물질로 이뤄진 이 덩어리는 고무 같은 질감을 가지고 있다. 보통은 흰색이나 황갈색 등으로 나타나지만 이번 환자의 경우 검은색이었다.초기에는 천식과 증상이 비슷해 잘못 진단되는 경우가 많다. 제때 치료하지 않으면 심각한 호흡 곤란이나 사망에 이를 수 있다.기관지 주형은 기관지 내시경 검사로 찾아낸다. 카메라가 달린 가느다란 관을 기도에 넣어 내부를 살피는 방식이다.다만 조기에 발견해 치료하면 예후가 좋다.이번 87세 환자도 폐렴 치료 후 1주일 만에 퇴원했다. 2주 뒤 검사에서 호흡이 완전히 정상으로 돌아온 것으로 확인됐다.김성은 기자