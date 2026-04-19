잠자는 자세가 ‘녹내장’ 부를 수도…“베개 높이가 안압 올려” 연구 결과

이미지 확대 베개를 높이 베고 자면 녹내장 환자의 안압이 높아져 시력 손상 위험이 커진다는 연구 결과가 나왔다. 123rf

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베개를 베지 않고 자는 것이 녹내장 예방에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 전문가들은 무조건 베개를 없애기보다 개인별로 적합한 수면 자세를 찾는 게 더 중요하다고 조언한다.15일 미국 폭스뉴스에 따르면 영국 안과학회지에 실린 최신 연구는 베개 높이가 눈 건강에 영향을 준다는 사실을 밝혀냈다. 녹내장은 안압 상승이나 시신경 손상으로 시력을 잃거나 실명까지 이를 수 있는 안과 질환이다.연구팀은 녹내장 환자가 베개 2개를 베고 잤을 때 평평하게 누운 경우보다 안압이 높아진다는 점을 확인했다. 베개를 높이 베면 목이 앞으로 굽으면서 정맥을 눌러 눈으로 가는 혈류량이 줄어들기 때문이다. 연구팀은 녹내장 환자가 목을 이런 자세로 만드는 수면 습관을 피하면 증상 악화를 막는 데 도움이 될 것이라고 설명했다.이번 연구에 참여하지 않은 샌프란시스코 드림헬스의 윌리엄 루 원장은 “수면 자세처럼 간단한 요소가 녹내장 환자의 안압에 영향을 줄 수 있다는 점이 흥미롭다”고 평가했다. 그는 “아직 초기 단계 연구이며, 베개 자체가 해롭다는 의미는 아니다”라며 “베개를 어떻게 사용하고 얼마나 높게 베느냐가 핵심”이라고 덧붙였다.루 원장은 대부분 사람들이 베개를 완전히 치울 필요는 없다고 말했다. 다만 머리를 지나치게 높이거나 목이 부자연스러운 각도로 꺾이는 극단적인 자세는 피해야 한다고 조언했다.특히 옆으로 자는 사람들은 머리를 척추와 일직선으로 유지하기 위해 베개가 필요하므로 베개 없이 자는 것이 적합하지 않다.반면 등을 대고 자는 사람 중 일부는 베개 없이 자면 목을 중립 상태로 유지하는 데 도움이 된다. 루 원장은 “경추 부담이 줄어 아침에 느끼는 뻣뻣함이나 불편함을 개선할 수 있다”며 “너무 두껍거나 지지력이 떨어지는 베개로 인한 압박감도 덜 수 있다”고 설명했다.녹내장 환자나 고위험군은 의료진과 상담해 머리와 목이 지나치게 높아지지 않으면서도 바르게 정렬되는 자세를 찾아야 한다.김성은 기자