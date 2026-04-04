“독감 백신 맞았을 뿐인데 치매 위험 ‘뚝’”…65세 이상, 꼭 맞으세요 [라이프]

美 연구진 “고용량 독감 백신, 치매 위험 55% 낮춰”

이미지 확대 예방접종센터에서 백신 접종을 하고 있는 시민의 모습. 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 치매, 알츠하이머 자료 이미지. 123rf

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독감 예방을 위해 맞는 백신이 치매 위험까지 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 일반 백신보다 ‘고용량 독감 백신’이 더 큰 효과를 보인 것으로 나타나면서 주목받고 있다.지난 3일(현지시간) 영국 매체 데일리메일 등에 따르면 최근 ‘신경학(Neurology)’ 저널에 발표된 연구에서 고용량 독감 백신을 접종한 노년층은 일반 용량 백신을 맞은 사람들보다 치매 발병 위험이 더 낮은 경향을 보였다. 고용량 백신은 주로 65세 이상 고령층을 대상으로 사용되며, 면역 반응을 강화하도록 설계된 것이 특징이다.연구에 따르면 고용량 백신 접종을 받은 사람들은 치매 발병 위험이 55% 감소했다. 일반 백신 접종을 받은 사람들의 감소율은 40%로 나타났다.연구진은 이러한 치매 예방 효과가 면역 체계 변화와 관련이 있을 가능성에 주목했다. 독감과 같은 감염 질환은 체내 염증 반응을 유발하고, 이는 장기적으로 뇌 건강에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 백신이 감염을 줄이는 동시에 염증 반응을 억제하면서 신경계 손상을 완화했을 수 있다는 설명이다.또한 백신이 면역 시스템을 ‘훈련’시키는 역할을 하면서 뇌의 퇴행성 변화를 늦추는 데 기여할 가능성도 제기된다. 실제 앞선 연구에서도 독감 백신을 맞은 사람은 그렇지 않은 사람보다 치매 발병 위험이 최대 30~40% 낮은 것으로 나타난 바 있다. 접종 횟수가 많을수록 위험 감소 효과가 커지는 ‘용량-반응 관계’도 확인됐다.미국 휴스턴 맥고번 의과대학 신경학과 교수이자 신경인지 장애 센터 소장인 폴 슐츠 박사는 “65세가 되면 면역 체계가 감염과 싸우는 능력이 떨어진다”면서 “이것이 바로 65세 이상 성인에게 고용량 백신 접종이 권장되는 이유”라고 설명했다.매사추세츠 종합병원 신경과 의사이자 해당 논문의 저자인 아브람 사무엘 부크빈더 박사는 “이번 연구 결과는 고용량 백신을 선택하는 것이 노화에 따른 뇌 보호에 도움이 되는 쉽고 안전한 방법이 될 수 있음을 시사한다”고 전했다.다만 연구진은 이번 결과가 관찰 연구에 기반한 만큼 백신이 직접적으로 치매를 예방한다고 단정할 수는 없다고 강조했다. 생활 습관이나 건강 상태 등 다른 요인이 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다.전문가들은 그럼에도 불구하고 백신 접종이 고령층 건강 관리에 중요한 역할을 할 수 있다고 보고 있다. 단순히 감염을 예방하는 수준을 넘어 전신 건강, 특히 뇌 건강 유지에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 추가 연구가 필요하다고 강조했다.이보희 기자