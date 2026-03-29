“아침식사 간단한 ‘두 가지’면 충분”…염증 잡고 체중도 ‘쑥’ 내려가 [라이프]

“아침 거르지 말아야…계란·두유 조합 추천”

이미지 확대 이재동 교수가 아침식사로 계란 2개와 두유를 추천했다. 유튜브 채널 ‘너와 나의 은퇴학교’ 캡처

이미지 확대 달걀 자료 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 유튜버 랄랄은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘2주 만에 4kg 뺀 브이로그’라는 영상을 공개했다. 유튜브 채널 ‘랄랄ralral’ 캡처

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아침 식사를 간단하게라도 꼭 챙겨야 한다는 전문가의 조언이 나왔다.이재동 경희의료원 침구과 교수는 최근 유튜브 채널 ‘너와 나의 은퇴학교’에 출연해 염증 관리에 도움을 줄 수 있는 아침 식단을 소개했다.이 교수는 “식사를 건너뛰는 간헐적 단식은 노화를 촉진한다”면서 “하루 세 끼를 규칙적으로 먹는 것을 추천한다. 특히 아침에 바쁘더라도 거창하게 준비하려 하기보다 간단하게라도 챙기는 것이 중요하다”고 강조했다.그가 추천한 메뉴는 단순했다. 삶은 달걀 두 개와 두유 조합이다. 이 교수는 “삶은 달걀은 보관과 섭취가 간편하다”면서 “두유와 함께 먹으면 부담 없이 아침을 해결할 수 있다”고 설명했다.이 교수는 시간 여유가 있다면 “양배추 샐러드나 오이, 당근 등을 함께 곁들이면 건강에 더욱 좋다”면서 “이처럼 가벼운 식사만으로도 하루 활동에 필요한 에너지를 충분히 얻을 수 있다”고 밝혔다.그는 “끼니를 거르지 않고 일정한 시간에 식사하면 과식을 줄이고 간식 섭취를 자연스럽게 줄일 수 있다”면서 “일정한 식사 패턴이 유지될 경우 신체 리듬 역시 보다 안정적으로 유지되는 데 도움이 된다”고 강조했다.그러면서 “밀가루, 흰쌀밥, 가공식품, 청량음료, 아이스크림 등 단순당은 피하고, 과일도 당이 높아 무조건 좋지는 않다”고 덧붙였다.앞서 가정의학과 전문의 이진복 원장도 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에 출연해 혈당 관리를 고려한 아침 식사로 달걀을 추천한 바 있다. 이와 함께 무가당 그릭 요거트와 통곡 형태의 오트밀을 건강한 아침 식사로 소개했다.이미선 강원대학교병원 영양팀장도 “혈당을 안정적으로 유지하기 위해서는 아침을 먹어야 한다”면서 “달걀, 우유, 무가당 두유” 등을 아침 식사로 추천했다.이 팀장은 “달걀은 단백질과 지방을 함께 보충할 수 있는 완전식품”이라며 “거창하게 밥을 차리지 않아도 된다. 반숙 달걀 한 개, 우유 한 컵 정도만 마셔도 아침식사가 될 수 있다”고 설명했다.유튜버 랄랄은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘2주 만에 4kg 뺀 브이로그’라는 영상을 공개했는데, 다이어트 식단으로 “달걀, 두유, 닭가슴살 소시지만 먹었다”고 밝히기도 했다.실제로 아침에 달걀 두 개만 먹어도 단백질 1일 권장 섭취량의 20%를 보충할 수 있다. 달걀의 단백질은 완전 단백질로 분류되는데, 완전 단백질은 신체가 제대로 기능하는 데 필요한 모든 아미노산을 포함한다는 것을 의미한다. 미국 코네티컷대 연구에 따르면 흰자만 먹는 것보다 노른자까지 함께 섭취하는 것이 염증 감소 효과가 더 크다. 여기에 두유를 같이 먹으면 포만감을 더 오래 유지해 다이어트에 도움이 된다.이보희 기자