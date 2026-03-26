대만 유명 방송인 ‘화장실 돌연사’…변기 위 절대 하면 안 되는 2가지는

이미지 확대 인기 요리 프로그램 ‘식재요리왕’의 진행자로 이름을 알린 방송인 추진웨이(51). 소셜미디어(SNS) 캡처

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대만의 유명 방송인이 화장실에서 변기에 앉아 무리하게 힘을 주다가 갑작스럽게 숨지는 사고가 발생했다. 이 사건을 계기로 의료진이 특히 위험한 두 가지 행동에 대해 경고하고 나섰다.26일 대만 TVBS 등에 따르면 대만의 음식 프로그램 진행자로 활동하며 ‘샤오후’(小虎·작은 호랑이)라는 별명으로 알려진 방송인 추진웨이(51)가 최근 자택 욕실 바닥에 쓰러진 채 발견됐다. 검찰과 법의학 당국의 초동 감식 결과 사인은 심인성 쇼크로 용변 중 순간적으로 무리하게 힘을 주다가 심장이 버티지 못한 것으로 추정됐다.이 사건이 알려지자 현지 전문의가 직접 나서 경고 메시지를 전했다. 흉부외과 전문의 쑤이펑은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “변기에 앉아 지나치게 힘을 주면 진짜로 돌연사할 수 있다”며 특히 위험한 행동으로 ‘숨 참기’와 ‘과도한 힘주기’ 두 가지를 꼽았다.숨을 참고 힘을 주면 흉강 내 압력이 높아지면서 심장으로 돌아오는 정맥혈의 흐름이 나빠진다. 심장에 혈액이 줄어드는 동시에 미주신경이 활성화돼 심박수가 떨어지고 심한 경우 혈중 산소 수치까지 낮아져 심폐에 큰 부담을 준다. 용변 후 갑자기 눈앞이 캄캄해지는 느낌이 드는 것도 바로 이 때문으로 혈압이 급격히 떨어지고 있다는 신호다.과도하게 힘을 주는 것도 마찬가지로 위험하다. 온몸에 힘을 주다 보면 혈압이 순식간에 치솟을 수 있고, 이는 뇌출혈이나 심장마비를 유발할 수 있다.의학계에서는 이 현상을 ‘발살바 효과’라고 부른다. 힘을 주며 숨을 참는 순간 복강 내 압력이 치솟으면서 흉강까지 압박해 심장으로 향하는 혈류가 급감한다. 심장이 받는 혈액도, 내보내는 혈액도 동시에 줄어들면서 뇌로 가는 혈액 공급이 순간적으로 끊기는 것이다. 심장 질환, 고혈압, 부정맥 병력이 있는 사람은 이 과정에서 심근경색이나 치명적인 심율동 이상이 나타날 위험이 특히 크다.화장실에서 어지럼증, 시야 흐림, 이명, 소리가 잘 들리지 않는 증상이 느껴진다면 더 힘을 주거나 버티는 것은 금물이다. 전문가들은 이런 신호가 나타나는 즉시 온몸의 힘을 빼고 천천히 심호흡하며 몸이 안정을 찾을 때까지 기다려야 한다고 강조했다.김성은 기자