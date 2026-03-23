“어차피 암은 유전” 절망했는데…“최대 50% 예방 가능” 방법 있다

“5가지 생활습관 교정하면 ‘최대 50%’ 암 예방”

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암 가족력은 ‘나도 질병에 걸릴 수 있다’는 두려움의 대상이다. 다만 전문가들은 유전적 요인이 있다고 해도 몇 가지 생활 습관만 교정하면 암 발생을 최대 50%까지 예방이 가능하다고 본다.23일 대한암학회에 따르면 세계보건기구(WHO)는 ▲흡연 ▲음주 ▲감염 ▲비만 ▲식이 등의 위험 요인을 교정하면 암 발생을 최소 30%, 최대 50%까지 예방할 수 있다고 밝혔다.흡연은 암 발생 확률을 증가시키는 대표적 요인이다. 미국암연구학회는 담배를 끊기만 해도 폐암 생존율이 12% 올라간다고 전했다. 최근 국내 연구에서도 하루에 담배를 1갑 이상씩 피우던 흡연자가 금연 후 2년이 지나자 폐암 위험이 감소했다는 결과가 나왔다.술은 간암 외에도 최소 7종의 암 발병과 관련이 있는 1군 발암물질이다. 주종이나 주량에 상관없이 마시는 순간부터 암 발생 위험이 증가한다.한국역학회에 따르면 하루 평균 소주 1병을 마시면 마시지 않을 때보다 암 위험이 39% 높아진다. 특히 유방암 고위험군이나 B·C형 간염 등 만성 간질환이 있는 경우에는 반드시 금주해야 한다.만성 감염도 암을 유발하는 중요 원인이다. 우리나라 암 발생 5분의 1은 만성 감염에 의한 것이라는 국내 연구도 있다. 주요 병원체로는 인유두종바이러스(HPV), 헬리코박터균(H.pylori), B·C형 간염 바이러스, 간흡충 등이 있다.B형 간염 바이러스나 HPV 예방에는 백신 접종이 가장 효과적이다. 헬리코박터균의 경우 구강 접촉과 음식 공유 등을 조심하고 주기적 검사를 받아 감염 확인 시 제균 치료를 시행한다. 간흡충 예방을 위해서는 민물고기 섭취에 주의해야 한다.비만은 간암, 대장암 등 12종 이상의 암 발병과 관련이 있다. 과체중 기준인 체질량지수(BMI) 25 이하의 적정 체중을 유지하며 주 5회 이상, 하루 30분 이상 땀이 날 정도의 운동을 하는 것이 좋다.식단 역시 40세를 기준으로 서구적 식단을 끊기만 해도 기대 수명은 10년 증가하는 것으로 보고됐다. 서구적 식단에 많이 포함된 동물성 지방 등은 직장·전립선암 등의 위험을 높이고 가공육이나 붉은 고기는 대장암과 밀접한 관련이 있다.WHO에 따르면 암 발생 인구의 3분의 1은 조기 진단을 통해 완치가 가능하다. 말기 발견 시 5년 생존율은 6%에 불과하지만, 조기 발견 시에는 64%까지 상승하는 것으로 나타났다.암학회는 생활 습관 교정에 더해 “증상이 없는 시점에 검진을 통해 암을 조기에 발견하면 예방 효과가 크다”고 말했다.윤예림 기자