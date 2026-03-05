“발기부전 약이 치매 막는다고?”…학계 발칵 뒤집은 ‘비아그라의 마법’

이미지 확대 발기부전 치료제 비아그라가 알츠하이머 예방에도 효과적일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 123rf

발기부전 치료제 비아그라가 치매를 일으키는 질환인 알츠하이머 예방과 치료에도 효과적일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 전문가들은 비아그라를 포함한 기존 약물 3종을 알츠하이머 임상시험 최우선 후보로 꼽았다.3일 과학 전문 매체 사이언스얼러트에 따르면, 학계와 임상의, 제약업계 대표로 구성된 국제 전문가 패널 21명이 약물 80종의 잠재적 효능을 심층 검토한 이 연구 결과는 국제학술지 ‘알츠하이머 연구·치료’에 실렸다.영국 엑서터대 연구팀과 국제 전문가 패널은 알츠하이머의 새로운 치료법을 빠르게 적용하기 위해 이미 안전성이 입증된 기존 약물을 검토했다.기존 약물과 백신 가운데 알츠하이머 치료 가능성이 있는 후보 80종을 추린 뒤 최종적으로 3종을 핵심 후보로 선정했다.비아그라의 성분인 실데나필, 대상포진 백신 조스타박스, 루게릭병 치료제 릴루졸이 그 주인공이다.실데나필은 혈관을 이완시켜 혈류를 개선하는 약물이다. 알츠하이머 환자의 뇌에서 흔히 발견되는 타우 단백질의 독성 축적을 줄인다는 사실이 이전 연구에서 확인된 바 있다.전문가 패널은 조스타박스가 세 후보 중 가장 유망하다고 평가했다.대상포진 백신인 조스타박스가 면역 체계를 활성화해 알츠하이머를 막는다는 연구 결과가 있지만, 정확한 작용 기전은 아직까지 밝혀지지 않은 상태다.릴루졸은 신경세포 사멸을 막고 뇌 속 화학물질 수치를 조절해 알츠하이머 같은 퇴행성 뇌 질환의 진행을 늦추는 것으로 알려졌다.연구팀은 “세 후보 약물 모두 작용 기전과 비임상 연구, 역학 조사 및 초기 임상시험에서 관련 근거를 갖추고 있다”며 “고령의 취약한 환자에게도 투여할 수 있을 만큼 내약성이 적절해 알츠하이머 치료·예방을 위한 임상시험을 최우선으로 권고한다”고 밝혔다.영국 엑서터대 앤 코벳 교수는 “치매를 극복하려면 기존 약물을 활용하는 것부터 새로운 약물을 개발하는 것까지 다양한 방식의 연구가 필요하다”며 “이미 다른 질환에 쓰이는 약물을 알츠하이머 치료제로 활용하는 것도 중요한 방법 중 하나”라고 강조했다.다만 전문가들은 이 약물들이 실제로 알츠하이머를 예방하거나 되돌릴 수 있는지는 아직 단정할 수 없다고 선을 그었다. 코벳 교수는 “이 약물들의 진정한 가치를 알려면 대규모 임상시험이 반드시 필요하다”고 덧붙였다.김성은 기자