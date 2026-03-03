“현재 촬영 불가” 전원주, 빙판길 사고로 수술…생명 위협하는 ‘낙상’ 주의보

배우 전원주, 낙상 사고로 고관절 수술
고령 낙상, 합병증 이어질 수도…각별히 주의
배우 전원주(87)가 빙판길 낙상 사고로 고관절 수술을 받은 사실이 전해진 가운데, 뼈와 근육이 약한 노년층의 낙상은 단순 부상을 넘어 생명까지 위협할 수 있어 주의가 요구된다.
전원주의 유튜브 채널 ‘전원주인공’ 제작진은 2일 “전원주 선생님께서 얼마 전 빙판길에 넘어지셔서 고관절 골절로 수술을 하셨다”고 밝혔다.
이어 “현재는 촬영이 불가하여 몇 주간 콘텐츠 업로드가 없을 예정”이라며 “더욱 발전된 모습으로 조만간 찾아뵙겠다”고 덧붙였다.
이후 공개된 영상에서 전원주는 인공관절 수술을 받았다고 밝혔다. 그는 “집에서 천천히 나와도 되는데 빨리 걸어 나오다가 미끄러져서 넘어졌다”며 “괜찮은 줄 알았더니 병원에 오니까 고관절에 금이 가 있었다. 근데 지금은 멀쩡하다”고 했다.
환자복 차림으로 휠체어에 앉아 있는 전원주는 밝은 모습이었지만, 팬들은 80대 고령의 나이에 당한 사고가 자칫 건강 악화로 이어지지 않을까 우려하고 있다.
더 위험한 고령 낙상…합병증 잇따를 수도전원주의 사례처럼 고령층은 근력과 균형 감각이 저하돼 작은 미끄러짐이나 걸림에도 쉽게 넘어질 수 있어 각별한 주의가 요구된다.
특히 겨울철에는 눈과 비로 인한 빙판길이 생기기 쉬워 실외 미끄러짐 위험이 생기는 등 낙상 사고 발생 가능성도 높아지는 경향이 있다.
건강보험심사평가원에 따르면 지난해 고관절 골절로 입원한 환자 중 약 65%가 70세 이상이었으며, 눈이 내리거나 기온이 영하로 떨어진 시기에는 낙상으로 인한 입원 사례가 평소보다 크게 증가한 것으로 나타났다.
겨울철 낙상 사고에서 가장 경계해야 할 부위는 바로 고관절이다. 고관절 골절은 허벅지와 골반을 잇는 부위가 부러지는 것을 말한다. 이 부위가 골절되면 체중을 견딜 수 없어 극심한 통증이 생기고 거동도 힘들어진다.
고령 환자에겐 골절 자체도 치명적이지만 골절 이후는 더 큰 문제다. 고관절 골절이 발생하면 걷거나 서는 동작이 급격히 어려워지고, 고령자의 경우 수개월 동안 침상에 누워 지내다 폐렴과 욕창, 하지정맥 혈전증 같은 치명적인 합병증이 잇따를 수 있기 때문이다.
낙상을 예방하기 위해서는 빙판길에서 걷는 속도를 줄이고 보폭을 좁히는 게 최선이다. 주머니에 손을 넣고 걸으면 넘어졌을 때 몸을 제대로 지탱하지 못하므로 삼가야 한다.
가능하다면 미끄럼 방지 기능이 있는 신발을 선택하고 지나치게 긴 바지나 헐렁한 옷처럼 발에 걸려 보행을 방해할 수 있는 요소를 미리 제거하는 게 좋다.
또 이동 경로를 미리 살피고 시간을 충분히 확보해 서두르지 않아야 하며 걸을 때 난간이나 지지물을 적극적으로 활용하는 것도 도움이 된다.
윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
전원주가 넘어진 장소는 어디인가?