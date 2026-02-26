“10㎏ 쪘다” 김준호도 못 피한 위고비 요요…중단하면 무섭게 찌는 이유 [라이프]

이미지 확대 개그맨 김준호. 유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

이미지 확대 김지민 김준호. 유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

이미지 확대 빠니보틀 인스타그램

이미지 확대 비만 치료제 위고비를 투약하는 모습. 노보노디스크 홈페이지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

결혼 전 위고비(세마글루타이드)로 체중을 감량한 개그맨 김준호가 중단 후 요요가 왔다고 밝혔다.19일 유튜브 채널 ‘준호 지민’에는 ‘대상의 찐 수상소감’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김준호·김지민 부부는 SBS 연예대상 수상자 이상민을 초대해 이야기를 나눴다.두 사람을 만난 이상민은 “지민이는 갈수록 예뻐지는데 너는 왜”라며 김준호의 외모를 지적했다. 김지민은 김준호가 “10㎏ 쪘다”고 밝혔다.이상민은 “그 사이에 왜 이렇게 쪘냐. 턱살이 갑자기 쪘다”며 깜짝 놀랐고 김준호는 “대상 받더니 외모 지적한다. 형도 그렇게 좋아 보이지 않는다”고 받아쳤다.이에 이상민은 “나는 다 빼서 75㎏이다”라고 했지만 김준호는 “목이 약간 쭈글쭈글하다”고 지적했다. 이상민은 “후유증이다. 살이 빠지면 여기가 좀 쭈글쭈글하다”고 인정했다.앞서 김준호는 지난해 결혼 준비를 하면서 위고비로 7㎏을 뺐다고 밝힌 바 있다. 그는 위고비를 맞으며 식욕을 잃고 예민해지는 등 부작용을 겪었다고 토로했다.지난해 7월 공개된 유튜브 영상에서 김지민은 김준호가 위고비 다이어트를 시작한 이후 “너무 예민해졌다. 긍정적인 사람이었는데 부정적인 사람으로 변했다”고 밝혔다. 김준호는 그 이유에 대해 “위고비 사용 이후 먹는 것, 자는 것이 잘 안 된다”고 털어놓은 바 있다.위고비로 체중 10㎏을 감량했던 인기 유튜버 빠니보틀도 최근 위고비 중단 뒤 다시 살이 찌고 있다고 밝혔다.가수 케이윌도 “위고비 다이어트에 도전했는데 ‘술맛’이 없어지더라. 그래서 위고비를 끊었다”면서 “그랬더니 요요가 와서 원래 체중보다 4㎏이 더 늘었다”고 털어놨다.위고비는 당초 당뇨 치료를 목적으로 설계된 글루카곤유사펩타이드(GLP-1) 계열 약물이다. 위고비나 마운자로(티르제파타이드) 등 GLP-1 계열 약물의 성분은 공복감과 포만감을 조절하는 호르몬을 모방한다. 이 때문에 뇌는 평소보다 더 빨리 배가 부르다고 인식하게 된다. 식사량을 줄여 감량하게 되는 원리다.그러나 GLP-1 계열의 비만치료제로 체중 감량 후 복용을 중단하면 식이요법과 운동 등으로 체중 감량을 한 경우보다 최대 4배 빠른 속도로 체중이 다시 증가한다는 연구 결과가 나왔다.영국 옥스퍼드대 샘 웨스트 박사팀은 비만 치료를 받은 1만여명의 데이터를 분석한 결과 이 같은 강력한 ‘요요 현상’을 확인했다고 의학 학술지 브리티시 메디컬 저널(BMJ)을 통해 발표했다.영국 옥스퍼드대 수잔 젭 박사는 해당 연구에 대해 “이 약을 사용하는 사람들은 치료가 끝난 뒤 체중이 다시 빠르게 늘어날 수 있다는 위험성을 반드시 인지해야 한다”고 경고했다.연구진은 9341명이 참여한 37개 연구를 분석해 체중 감량 주사와 일반적인 다이어트 방식을 비교했다. 분석 결과 식이조절이나 운동으로 살을 빼다 중단한 경우 체중 증가 속도는 한 달 약 0.1㎏ 수준이었으나, 비만 치료제 투여를 중단한 환자들의 체중 증가 속도는 월평균 0.4㎏으로 4배 더 빨랐다.영국 서리대 영양학 전문가인 아담 콜린스 박사는 “GLP-1 수치를 장기간 유지하면 몸이 스스로 호르몬을 덜 생성하거나 그 효과에 둔감해질 수 있다”며 “약물 복용 중일 때는 상관없지만 중단하는 순간 식욕 조절이 무너져 과식 가능성이 높아진다”고 설명했다.이어 “생활습관 개선 없이 약물에만 의존해 식욕을 억제한다면 주사 투약을 중단하는 순간 그 반동이 더 커질 수 있다”고 경고했다.전문가들은 체중 유지를 위해 식습관 개선과 규칙적인 운동 등 생활습관을 개선해야 한다고 강조했다. 특히 목표 체중에 도달했을 때 고용량 유지 대신 의사와 상의해 용량을 천천히 낮추며 ‘유지용량’ 구간을 충분히 거치는 전략이 필요하다고 전했다.유럽 비만학회에서 발표된 소규모 연구에서는 세마글루타이드 약을 줄이며 중단하는 과정과 함께 식습관·운동 코칭을 병행한 경우, 종료 후에도 체중이 비교적 안정적으로 유지되는 경향이 관찰됐다.이보희 기자