“가슴 무게만 32㎏” 피부 찢어져 패혈증까지…20대女 “축소술 거부당해”

영국에서 거대한 가슴으로 인해 피부가 찢어지고 생명을 위협하는 패혈증까지 앓게 된 20대 여성이 국가보건서비스(NHS)로부터 유방축소수술을 거부당한 사연이 알려져 논란이 일고 있다.6일(현지시간) 데일리메일 등 외신에 따르면 영국 노팅엄셔주 렛포드에 거주하는 요양보호사 리리 포터(21)는 무려 ‘NN컵’이라는 비정상적인 가슴 크기로 인해 극심한 고통을 겪고 있다. 포터의 체중은 약 108㎏인데, 이 중 가슴의 무게만 약 32㎏에 달하는 것으로 알려졌다. 몸무게의 약 30%가 가슴에 집중된 셈이다.문제는 가슴의 무게를 견디지 못하고 피부가 찢어지면서 발생했다. 지난해 9월 찢어진 가슴 피부를 통해 박테리아가 침투하며 치명적인 혈액 감염인 패혈증으로 번졌다. 당시 의료진은 “조금만 늦었어도 생명이 위험했을 것”이라고 경고했다.5일간의 입원 치료 끝에 고비는 넘겼지만, 감염은 완전히 사라지지 않았고 포터는 여전히 패혈증 재발 위험 속에 살고 있는 것으로 전해졌다.포터는 생존을 위해 NHS에 유방축소수술을 요청했지만 거절 당했다. 체질량지수(BMI)가 너무 높아 비만 범주에 해당한다는 이유에서다.하지만 포터는 “내 몸무게의 대부분은 가슴 무게”라며 “BMI가 높은 이유 자체가 가슴 때문인데, 당국은 내 말을 전혀 듣지 않는다”고 억울함을 호소했다.현재 그는 감염 때문에 속옷조차 착용할 수 없는 상태다. 이전에는 맞춤형 브래지어를 제작해 착용했는데 매번 55파운드(약 10만원)의 비용이 들었다.매체에 따르면 포터의 고통은 10대 시절부터 시작됐다. 13세 때 가슴이 너무 커서 좋아하던 축구를 그만둬야 했고, 14세 때 이미 ‘DD컵’에 도달했다. 또래 친구들은 브래지어 안에 “베개를 넣은 것 아니냐”며 조롱했고, 행인들은 그를 불쾌한 시선으로 쳐다봤다. 딱 붙는 옷을 입으면 비난을 퍼붓는 이도 있었다.포터는 “매일 눈물로 밤을 지새우며 우울증에 시달리고 있다”며 “제발 내 목소리에 귀를 기울여 달라”고 절규했다.포터의 주치의와 지역구 의원까지 나서서 NHS에 수술을 간청하는 편지를 보냈지만, 지역 보건 위원회는 여전히 수술이 불가하다는 입장이다.NHS 대변인은 “포터의 상황은 안타깝지만, 한정된 예산을 일관성 있게 집행하기 위해 엄격한 지침을 따를 수밖에 없다”는 입장을 밝혔다.NHS의 기준에 따르면 유방축소수술을 받으려면 최소 1년 동안 BMI가 18에서 25 사이를 유지해야 한다. 다만 NHS 측은 “예외적인 경우를 고려하는 절차가 있으므로, 담당의를 통해 이 방안을 모색할 수는 있을 것”이라고 여지를 남겼다.이보희 기자