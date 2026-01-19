고혈압·당뇨병 동네 의원서 체계적 관리… 일반 외래보다 10% 저렴[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

2026-01-20 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 고혈압·당뇨병을 체계적으로 관리하려면.A. 국민건강보험공단의 ‘1차 의료 만성질환관리 사업’에 참여해보자. 집 근처 동네 의원 의사가 개인별 관리 계획을 세워 1년간 꾸준히 관리해준다. 의사나 간호사·영양사로부터 질병 관리와 함께 생활 습관 개선 교육·상담을 받을 수 있다. 혈압·혈당을 정기적으로 확인하고 의료진이 피드백도 준다.Q. 동네의원 만성질환 관리의 장점은.A. 약 처방에 그치지 않고 환자 상태를 종합적으로 평가해 맞춤 관리가 가능하다. 같은 의료진이 계속 관리해줘 혈압·혈당 조절과 합병증 예방에 도움이 된다.Q. 누가 신청할 수 있나.A. 고혈압이나 당뇨병 진단을 받은 환자라면 누구나 가능하다. 사업에 참여한 동네의원에서 바로 신청할 수 있다. 참여 의원은 국민건강보험공단 홈페이지나 모바일 앱 ‘The 건강보험’에서 확인 가능하다. 질병관리청 고혈압·당뇨병 등록관리사업 참여자는 중복 신청할 수 없다.Q. 비용은 얼마인가.A. 건강보험 가입자나 피부양자는 서비스 비용과 일부 검사·재진 진찰료의 20%만 부담한다. 일반 외래 진료보다 약 10% 저렴하다.