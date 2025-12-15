‘꾸벅꾸벅’ 오후에 졸음 원인…“인내심보다 ‘이 방법’이 효과적”

이미지 확대 졸음 이미지. 픽사베이 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오후에 이유 없이 쏟아지는 졸음이 반복된다면, 무조건 버티는 ‘끈기’보다 한 가지 목표에 대한 ‘지속적인 흥미’를 유지하는 게 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다.15일 윤창호 분당서울대병원 신경과 교수팀은 장기적 목표를 향한 끈기와 열정을 의미하는 성격 특성 ‘그릿’(GRIT)과 대표적인 수면장애 증상인 주간 졸음 간 연관성을 분석한 결과, 목표에 관한 관심을 오래 유지하는 성향이 주간 졸음 감소와 뚜렷한 관계가 있다는 사실을 확인했다고 밝혔다.그릿은 미국 심리학자인 앤젤라 더크워스가 개념화한 성격 특성으로, 장기적 목표를 가지고 좌절 상황에서도 일관적으로 성취 실현에 대한 노력을 이어가는 성향을 뜻한다.연구팀은 지난해 그릿 특성이 강할수록 불면증을 덜 겪는다는 연구 결과를 밝히기도 했다.이번 연구는 전국 2356명 성인을 대상으로 엡워스 졸음증 척도와 그릿의 두 가지 하위 척도 ‘관심의 지속성’, ‘노력의 꾸준함’의 관계를 비교 분석했다.그 결과, 목표에 대한 지속적인 관심이 높은 사람일수록 주간 졸음을 경험하는 비율이 일관되게 낮아졌으나, 노력의 꾸준함은 주간 졸음과 유의한 상관관계가 없었다.이는 단순 노력 혹은 인내보다 목표에 대한 장기적인 흥미를 유지하는 태도가 수면장애를 개선할 수 있음을 시사한다.최근 수면장애 치료는 수면제 등 약물치료의 한계를 극복하고자 환자의 심리·행동·습관 등을 교정하는 ‘인지행동치료’를 먼저 고려하는 방향으로 발전하고 있다.이번 연구는 대표적인 수면장애 증상인 주간 졸음을 적게 겪는 심리 특성을 규명해 인지행동치료의 근거를 제공했다.윤 교수는 “주간 졸음은 시도 때도 없이 졸음이 쏟아져 집중력이 크게 떨어지고 학업·사회생활 등에 악영향을 미치는 수면장애의 대표적 증상”이라며 “목표에 대한 열정과 흥미를 잃지 않으려는 노력, 그리고 이를 위한 적절한 치료 개입이 주간 졸음을 개선하는 데 긍정적”이라고 설명했다.이번 연구는 세계 최초로 ‘그릿’ 특성과 주간 졸림의 연관성을 일반인 대상으로 규명한 대규모 연구로, 세계적 학술지 ‘수면과 호흡’에 게재됐다.문경근 기자