‘설탕 폭탄’ 구박 받던 이 과일의 충격 반전…“오히려 혈당 낮추고 근육 늘렸다”

이미지 확대 설탕 함량이 3배 높은 망고가 저당 그래놀라바보다 당뇨병 예방과 체중 관리에 더 도움이 된다는 연구 결과가 공개됐다. 123rf

이미지 확대 망고는 열대과일 중에서도 당분 함량이 높은 편이다. 아이클릭아트

설탕 덩어리로 여겨졌던 망고가 오히려 당뇨병 예방에 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다. 약 6개월에 걸친 실험 결과 저당 간식보다 고당분 망고를 먹은 그룹에서 혈당 조절과 체지방 감소 효과가 더 크게 나타났다.25일 과학 전문 매체 사이언스데일리 보도에 따르면, 미국 조지메이슨대 임상영양학 연구팀이 당뇨병 전단계 성인을 대상으로 한 연구에서 망고의 효과를 확인했다. 이 연구는 지난달 26일 국제학술지 푸드(Foods) 저널에 게재됐다.연구진은 당뇨병 전단계에 있는 성인 23명의 참가자를 두 그룹으로 나눴다. 한 그룹은 신선한 칼로리 195㎉의 망고 한 개(약 300g)를 먹었다. 다른 그룹은 같은 칼로리를 맞춰 저당 그래놀라바 2개를 섭취하게 했다. 망고에 포함된 당류는 32g으로 저당 그래놀라 바(11g)보다 3배가량 높았다.일반적으로 열대과일 한 개에는 10~50g의 당분이 들어있다. 망고는 그 중에서도 당분이 많은 편이다. 이 때문에 지금까지는 당뇨병 예방에 적합하지 않다는 게 기존 상식이었다.저당분 그래놀라 바가 더 나은 선택으로 보였지만, 24주 실험은 완전히 다른 결과를 보여줬다.망고를 먹은 그룹에서 공복 혈당이 낮아지고 인슐린 민감성이 개선됐다. 음식을 먹지 않은 상태에서도 혈액 속 당분 농도가 정상 수준으로 유지되고, 혈당을 조절하는 호르몬인 인슐린이 더 효과적으로 작용해 당뇨병 위험이 줄어들었다는 의미다.또한 체지방률이 감소하고 근육량은 증가했다.반면 그래놀라 바 그룹에서는 뚜렷한 변화가 나타나지 않았다.라에데 바시리 교수는 “중요한 것은 설탕 함량만이 아니라 음식 전체의 맥락”이라고 설명했다. 망고에 들어있는 천연 설탕은 섬유질, 비타민, 영양소와 함께 들어있어 건강에 도움이 된다는 것이다.반면 인위적으로 설탕이 첨가된 음식은 같은 영양가를 제공하지 못하며 오히려 당뇨병 위험을 높일 수 있다는 설명이다.바시리 교수는 “당뇨병 고위험군은 음식의 설탕 함량에만 집중할 것이 아니라 설탕이 어떤 방식으로 전달되는지에 주목해야 한다”고 강조했다.김성은 기자