또 한 움큼 빠졌네…탈모 전문가 “이 음식 절대 안 먹는다”

英 탈모 전문의 “정제탄수화물, 모발 건강에 악영향”

이미지 확대 탈모 관련 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 탈모 관련 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 계란 관련 이미지. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

탈모 전문가들이 특정 음식 섭취가 탈모를 유발할 수 있다고 경고하며 이러한 음식들을 피할 것을 권고했다.지난 13일(현지시간) 영국 데일리메일은 탈모 전문가들의 말을 인용해 “식단이 모발 건강과 탈모에 미치는 영향이 매우 크다”고 보도했다.탈모 전문가인 피부과 전문의 엘리 라시드 박사는 “식단은 탈모 유발 요인들의 효과를 증폭시키거나 완화시키는 스위치와 같다”며 “적절한 영양소가 부족하면 모발이 부서지기 쉬워지고, 모발 성장이 줄어들거나 더 쉽게 빠지게 된다”고 말했다.라시드 박사는 모발 건강에 필요한 영양소인 철분, 아연, 비타민 D, 엽산(비타민 B9)에 대한 혈액 검사를 받고 균형 잡힌 식단을 채택할 것을 권장했다.철분은 적색육, 렌틸콩, 시금치과 케일 같은 잎채소로 보충할 수 있다. 비타민 D는 햇빛과 보충제로, 아연은 보충제와 호박씨나 참깨 같은 식품으로 늘릴 수 있다.반면 일부 음식들은 탈모를 유발하거나 가속화할 수 있다는 증거들이 나타나고 있다.정제 탄수화물에는 케이크, 과자, 탄산음료 같은 가공당이 많은 식품과 천연 섬유질이 제거된 곡물로 만든 흰 빵, 파스타가 포함된다. 이들은 빠르게 소화돼 혈당과 인슐린 수치를 급상승시킨다.2016년 ‘폐경기 리뷰’ 저널에 발표된 연구는 “단순당이 풍부한 고도로 가공된 식품의 섭취가 과도한 탈모를 유발하는 한 요인”이라고 결론지었다. 연구진은 인슐린 급상승이 혈관에 장애를 일으켜 두피로의 산소 공급을 감소시킨다는 것을 발견했다.라시드 박사는 흰 빵과 파스타를 통밀로 바꿀 것을 조언했다. 그는 “정제 탄수화물은 염증의 원인이다. 케라틴 형성 같은 세포 과정에 부정적인 영향을 미쳐 모발이 제대로 자라지 못하게 한다”고 말했다.또한 견과류의 일종인 브라질너트는 갑상선, 면역체계, 생식 건강을 지원하는 미네랄인 셀레늄이 풍부하지만, 과다 섭취 시 모발에 손상을 줄 수 있다.피부모발전문의 폴 파란트 박사는 “셀레늄 권장량은 하루 브라질너트 한 개 정도로도 충족될 수 있다”면서 “셀레늄 독성은 부서지기 쉬운 모발과 연관되며 모발 주기를 방해한다”고 경고했다.특히 황다랑어나 참다랑어 같은 대형 어종은 오염된 먹이를 섭취하면서 수은을 함유할 수 있다. 수은은 신경계와 신장, 심지어 모낭까지 손상시킬 수 있다.파란트 박사는 “대부분의 사람들이 독성을 일으킬 만큼 충분한 양을 섭취하지는 않지만, 참치로 인한 중금속 중독이 가능하다”면서 “모발에는 좋은 영양이 필요한데, 독소인 것들을 먹게 되면 모발 성장에 영향을 미치고 탈모를 유발할 것”이라고 설명했다.달걀은 건강한 모발을 기르는 데 가장 좋은 식품 중 하나다. 단백질과 핵심 비타민이 풍부해 모발을 강하고 윤기 있게 유지하는 데 도움을 준다.파란트 박사는 “달걀을 많이 먹으면 모발에 도움이 된다. 모발은 케라틴을 기반으로 한 단백질이 풍부한 구조물이므로, 강한 모발을 기르려면 식단에 충분한 단백질이 필요하다”면서 “달걀은 훌륭한 단백질 공급원”이라고 말했다.달걀은 또한 비타민 B12와 엽산이 풍부하고, 모발 성장 주기에서 중요한 역할을 하는 비타민 D의 공급원이기도 하다. 파란트 박사는 “비타민 D가 부족하면 더 많은 모발이 성장 단계를 벗어나 탈락 단계로 이동한다”고 설명했다.이렇듯 탈모 예방 및 관리를 위해서는 식습관 개선이 필수적이라는 것이 전문가들의 공통된 의견이다. 이들은 개인의 건강 상태와 체질에 따라 특정 음식에 대한 반응이 다를 수 있으므로, 전문가와 상담하여 자신에게 맞는 식단을 구성하는 것이 중요하다고 조언했다.이보희 기자