‘이 음식’ 단 4일 먹었더니 기억력 손상됐다…美 연구진도 놀랍다는데

이미지 확대 정크푸드를 며칠만 먹어도 뇌의 특정 세포가 과활성화돼 기억력 손상과 치매 위험이 증가한다는 연구 결과가 나왔다. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정크푸드를 단 며칠만 섭취해도 뇌의 기억력이 급격히 저하되고 치매나 알츠하이머 같은 뇌 질환 발병 위험이 증가한다는 연구 결과가 발표됐다. 다만 간헐적 단식을 하면 이런 악영향을 되돌릴 수 있는 것으로 밝혀졌다.15일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 미국 노스캐롤라이나대(UNC) 의과대학 연구팀은 치즈버거, 감자튀김, 아이스크림 등 초가공식품을 며칠간 섭취하면 ‘CCK 중간뉴런’이라는 특정 뇌세포가 과도하게 활성화돼 뇌의 당 대사 과정이 교란된다는 사실을 규명했다고 발표했다.해당 연구 성과는 지난 11일 국제학술지 ‘뉴런’에 발표됐다.연구팀은 실험용 쥐에게 서구식 고지방 식단을 먹였다. 그 결과 비만이 나타나기도 전인 불과 4일 만에 쥐들의 CCK 중간뉴런이 비정상적으로 활성화되는 현상이 포착됐다.이번 연구에 참여한 후안 송 약리학 교수는 “식단과 신진대사가 뇌 건강에 영향을 준다는 사실은 이미 알려져 있었지만, 해마 부위의 CCK 중간뉴런이라는 특정하고 민감한 뇌세포군이 고지방 식단에 단기간만 노출돼도 즉각 손상된다는 건 예측하지 못했다”고 밝혔다.이어 그는 “포도당 공급이 줄어들자 이 세포들이 빠르게 반응하며 활동 패턴을 바꿨고, 놀랍게도 이런 변화만으로 기억력이 손상되기에 충분했다”고 전했다.반면 일정 기간 공복을 유지하는 간헐적 단식은 고지방 식단의 악영향을 상쇄하는 것으로 나타났다. 간헐적 단식은 CCK 중간뉴런을 진정시키고 기억 기능을 개선했다.단식 상태에서는 인체가 포도당 대신 체내 지방을 연소해 에너지원으로 활용한다.UNC 연구팀은 포도당 공급을 정상 궤도에 올리고 ‘PKM2’ 효소 단백질의 활성과 생성을 억제하는 것이 CCK 중간뉴런을 본래 상태로 되돌리는 핵심 요인이라고 밝혔다.연구진은 향후 고지방 식단이 가장 대표적인 치매 질환인 알츠하이머병 진행에 미치는 구체적인 메커니즘을 심층 분석할 예정이다. 아울러 뇌의 포도당 균형을 유지하는 특별한 식단이 뇌 질환 예방 효과를 갖는지도 집중적으로 검증할 계획이라고 밝혔다.김성은 기자