“입에 ‘이것’ 물고 잠들었다가”…20대男, 사망률 10% ‘장 천공’ 응급수술

사우디 29세男, 자신도 모르게 이쑤시개 삼켜

이미지 확대 사우디아라비아에서 20대 남성이 수면 중 삼킨 이쑤시개로 인해 장이 천공되는 아찔한 상황을 겪었다. Journal of Surgical Case Reports

이미지 확대 사우디아라비아에서 20대 남성이 수면 중 삼킨 이쑤시개로 인해 장이 천공되는 아찔한 상황을 겪었다. Journal of Surgical Case Reports

이미지 확대 일본 28세 여성이 복통을 호소해 병원을 찾았다가, 위에 나무로 된 이쑤시개가 꽂혀있다는 사실을 알게됐다. 임상사례보고저널

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사우디아라비아에서 20대 남성이 수면 중 삼킨 이쑤시개로 인해 장이 천공되는 아찔한 상황을 겪었다.지난 4일(현지시간) 영국 매체 더 미러는 자신도 모르게 이쑤시개를 삼켜 자칫 목숨을 잃을 뻔한 29세 남성 A씨의 사례를 소개했다.A씨는 하루종일 심한 복통을 겪었으며, 특히 저녁 식사 후 통증이 악화됐다고 병원 측에 밝혔다.의료진은 처음에는 닭고기 식사 중 닭 뼈를 삼킨 것으로 추정했으나, 복부 CT 촬영 결과 3.7㎝ 크기의 작은 ‘구조물’이 발견되면서 단순한 뼈가 아님을 직감했다.정확한 원인 파악을 위해 응급 복강경 수술이 진행됐고, 수술 과정에서 나무 재질의 이쑤시개가 장벽을 뚫고 들어간 사실이 밝혀졌다.의료진은 성공적으로 이쑤시개를 제거했으며, 천공 부위는 이미 스스로 봉합되기 시작한 상태였다. 출혈 방지를 위해 수술 부위에 특수 스펀지가 사용됐으며, 다행히 추가적인 손상은 발견되지 않았다.수술 후 A씨에게 이 사실을 알리자, 그는 증상 발현 전날 밤 입에 이쑤시개를 물고 잠들었던 기억을 떠올렸다.그는 수술 후 사흘 만에 안정적인 상태로 퇴원했다.해당 사례는 사우디아라비아 킹 압둘아지즈 메디컬시티 의료진이 국제학술지 ‘외과수술사례보고서저널(Journal of Surgical Case Reports)’를 통해 보고했다.연구진에 따르면 실제로 136건의 이쑤시개 삼킴 사례를 분석한 연구에서 79%에서 장 천공이 발생했고, 사망률은 약 10%에 달했다.앞서 지난해에도 파키스탄에서 20세 남성이 심한 복통에 응급실을 찾았다가 소장에서 이쑤시개가 발견된 바 있다.또한 일본 고베대의대 보고에 따르면 28세 일본 여성도 자신도 모르게 이쑤시개를 삼켰다가 응급 수술을 받았다.이 여성은 임신 초기 상태여서 방사선 촬영 등을 할 수 없었고 대신 식도위십이지장내시경을 시행했다. 의료진은 위에서 기다란 이물질을 발견하고 조심스럽게 꺼냈고 다행히 출혈이나 천공은 발생하지 않았다. 위에서 발견된 이물질은 길이 약 4㎝의 부러진 나무 이쑤시개였다.이쑤시개 섭취 사고는 생각보다 많이 보고된다. 이쑤시개를 섭취했을 때 사람들은 대부분 복통, 메스꺼움, 설사, 발열 등을 겪는다. 이쑤시개 섭취로 발생할 수 있는 위험한 합병증은 위나 장 등 소화기관에 발생하는 천공이다. 그럼에도 환자의 최대 54~88%는 이물질을 섭취하고도 그 사실을 모르는 것으로 전해졌다.고베대의대 의료진은 “환자가 이물질 섭취에 대한 기억이 없고, 의심스러운 상태나 습관이 없어도 급성으로 윗배가 아프다고 호소한다면 이물질 섭취 사고를 고려해야 한다”고 전했다.이보희 기자