스타벅스 포착한 ‘이 커피’ 열풍…SNS 난리 났는데, 몸에도 좋을까?

이미지 확대 스타벅스가 오는 29일부터 미국 및 캐나다 매장에서 출시할 예정인 단백질 콜드폼과 단백질 라떼 메뉴. 스타벅스 홈페이지 캡처

스타벅스가 최근 단백질이 추가된 커피 음료를 출시하며 ‘프로피’(단백질+커피) 열풍에 합류했다. 영양 전문가들은 운동 전 섭취나 아침 식사 대용으로는 도움이 되지만, 카페인 과다 섭취와 당분 함량은 주의해야 한다고 조언했다.스타벅스 홈페이지에 따르면, 오는 29일부터 미국 및 캐나다 스타벅스 매장에서 단백질 콜드폼과 단백질 라떼가 새롭게 출시된다.새로운 콜드폼은 그란데 사이즈 기준으로 약 15g의 단백질을 제공한다. 단백질 강화 우유로 제조한 라떼는 27~36g의 단백질을 포함하고 있다.트레시 리버만 스타벅스 글로벌 최고 브랜드 책임자는 “증가하는 단백질 섭취 수요를 스타벅스만의 방식으로 만족시키고자 했다”고 설명했다.단백질은 우리 몸의 중요한 구성 요소다. 근육 회복을 돕고 면역 기능을 지원하며 하루 종일 포만감과 에너지를 유지하는 데 도움을 준다.우리나라 보건복지부가 발표한 ‘2020 영양소 섭취기준’에서는 국내 성인의 하루 단백질 권장 섭취량을 체중 1kg당 0.91g으로 제시했다. 65세 이상의 경우 남성은 하루 평균 60g, 여성은 50g을 섭취하도록 권고하고 있다.최근에는 체중 감량과 동시에 근육량 보존을 원하는 사람들이 증가하면서 단백질 섭취에 대한 관심이 함께 높아지고 있다.야후라이프는 미국에서 단백질 커피, 일명 ‘프로피’가 소셜미디어(SNS)를 중심으로 큰 인기를 끌고 있다며 전문가들의 견해를 소개했다.전문가들은 단백질 커피가 음료에 영양소를 보강하는 유용한 방법이 될 수 있지만, 설탕, 칼로리, 지방 함량은 꼼꼼히 확인해야 한다고 조언했다.영양사 카리사 갤러웨이는 “일반 카페 라떼는 빈 칼로리와 설탕만 가득하고 영양가는 거의 없다. 어차피 커피를 마신다면 단백질 라떼처럼 건강 효과를 더하는 편이 낫다”고 평가했다.단백질이 음료의 영양가를 보완해도 다른 해로운 성분까지 상쇄하지는 못한다는 지적도 제기됐다. 최선의 방법은 고기, 달걀, 두부, 콩류 등 자연식품으로부터 단백질을 공급받는 것이다. 이들 식품은 비타민, 미네랄, 식이섬유 등 부가적인 영양소까지 풍부하게 함유하고 있어서다.영양사 발레리 아기만은 자연식품을 통한 단백질 섭취의 중요성을 강조하면서도 “평소 아침 식사를 거르는 사람에게는 단백질 커피가 다음 끼니까지 포만감과 활력을 지속시키는 괜찮은 대안”이라고 부연했다.김성은 기자