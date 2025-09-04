4년 전까지 국내서도 널리 쓰인 살충제, 유아 뇌 기능 장애 일으킨다

이미지 확대 자료 이미지. 아이클릭아트

우리나라에서도 4년 전까지 흔하게 사용됐던 살충제 성분이 태아 뇌 기능에 장애를 일으킨다는 연구 결과가 나왔다.지난달 미국의사협회저널(JAMA) 신경학에 게재한 논문에서 연구진은 태아기에 살충제 클로르피리포스에 더 많이 노출될수록 어린이와 청소년의 뇌 구조와 기능, 신진대사에 점진적으로 더 큰 편차가 나타났으며, 운동 능력도 낮게 나타났다고 밝혔다.클로르피리포스는 20세기 후반 농작물이나 건물 등에서 해충 방제에 널리 쓰인 유기인산계 살충제다.우리나라에서는 원예용 살충제로 진딧물과 나방류 살충 효과가 뛰어나 30년 넘게 사용해왔다.그러나 클로르피리포스가 발달신경독성과 유전독성 등 인체에 유해하다는 학계 연구가 나옴에 따라 농촌진흥청은 지난 2021년 9월부로 클로르피리포스의 국내 사용을 금지했다.논문 제1저자인 USC 케크 의대의 발달신경학자 브래들리 피터슨은 “클로르피리포스에 의한 뇌 조직 이상과 신진대사 장애는 뇌 전체에 놀라울 정도로 광범위하게 나타났다”라고 설명했다.이번 연구는 클로르피리포스가 인지 기능 장애와 뇌 발달에 영향을 미친다는 기존 연구에 이어 그 작용이 뇌에서 광범위하고 장기적으로 분자적, 세포적, 대사적 차원에서 이뤄진다는 점을 밝혀냈다.연구진은 1998년부터 2015년까지 뉴욕시 가정을 대상으로 수집된 데이터를 분석했다. 산모들은 산전 설문지를 작성했고, 이 중 일부는 탯줄이나 모체 혈장 샘플을 통해 출산 당시 아이의 클로르피리포스 수치를 포함한 데이터를 제공했다.몇 년 뒤 연구자들은 6~14세 어린이를 대상으로 MRI 스캔과 행동 데이터를 조사했다.그 결과 270명의 데이터가 수집됐고, 분석 결과 태아기 클로르피리포스 수치와 어린이의 뇌 이상 사이에 상당한 연관성이 나타났다.조사 대상자들은 2001년 미국 환경보호청(EPA)이 클로르피리포스의 가정 내 사용을 금지하기 전 또는 직후에 태어난 이들이 많았기 때문에 집에서 클로르피리포스에 노출됐을 가능성이 높았다.미국과 한국을 비롯해 여러 나라에서 클로르피리포스의 사용이 금지됐지만, 여전히 전 세계 농업에서 널리 사용되고 있다.논문의 수석 저자인 버지니아 라우는 “지금도 농장 노동자, 임신부, 태아가 클로르피리포스에 광범위하게 노출되고 있다”면서 “특히 농업 지대의 임산부 등 취약한 인구 집단의 노출 수준을 지속적으로 모니터링해야 한다. 그들의 아이들이 위험에 처해 있기 때문”이라고 지적했다.이번 연구는 관찰 연구이기 때문에 연관성만을 포착했을 뿐 인과관계를 규명하진 못했다. 또 출생 전 클로르피리포스 노출에만 초점을 맞췄고, 출생 후 노출을 측정하거나 통제하진 못했다. 다른 살충제 노출에 대한 검사는 수행하지 않았으며, 표본의 인구학적 다양성도 부족했다.그러나 클로르피리포스와 유사한 화합물이 주변 환경에 널리 퍼져 있다는 점을 감안할 때 강력한 살충제에 대한 추가 연구가 필요하다고 연구진은 지적했다.피터슨은 “다른 유기인산 살충제도 비슷할 수 있다”면서 “뇌 발달이 빠르고 독성 화학 물질에 취약한 임신, 유아, 영유아기에는 노출을 최소화하도록 주의해야 한다”고 당부했다.신진호 기자