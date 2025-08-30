“몸에 좋다고 퍼먹었는데”…국내산 100% 땅콩버터서 발암물질 검출

푸드홀릭 ‘너티풀 땅콩버터스무스’서 곰팡이독소 검출

식약처, 2839개 회수 조치…“섭취 중단하고 반품”

이미지 확대 회수 조치된 ‘너티풀 땅콩버터스무스’. 식품의약품안전처 제공

이미지 확대 땅콩버터 자료 이미지. 아이클릭아트

‘국내산 땅콩 100%’라고 홍보한 한 땅콩버터 제품에서 발암물질인 곰팡이독소가 검출돼 당국이 회수 조치에 나섰다.29일 식품의약품안전처는 경기도 고양시 소재 푸드홀릭이 제조하고 유통전문판매업체인 서울 강남구 큐브릭코퍼레이션이 판매한 ‘너티풀 땅콩버터스무스’에서 ‘아플라톡신’이 기준치보다 초과 검출돼 해당 제품을 회수 조치한다고 밝혔다.아플라톡신은 덥고 습도가 높은 지역에서 곡류, 견과류 등에 잘 발생하는 곰팡이독소로 국제암연구소(IARC)는 발암물질로 분류하고 있다. 다량 섭취 시 출혈, 설사, 강경변 등이 나타날 수 있다.회수 대상은 소비기한이 2026년 8월 18일로 표시된 제품이다. 생산량은 567.8kg로 2839개 유통됐다.식약처는 “고양시청이 해당 제품을 신속히 회수 조치하도록 했다”면서 “해당한 제품을 구매한 소비자는 섭취를 중단하고 구입처에 반품해 달라”고 당부했다.한편 최근 건강식품의 대명사로 떠오른 땅콩버터가 오히려 노화를 앞당길 수 있다는 연구 결과가 전해져 화제가 된 바 있다.지난 18일 뉴욕포스트에 따르면 스페인 바르셀로나대 연구팀은 18~33세 성인 58명을 대상으로 3개월간 땅콩버터를 섭취하도록 했다. 참가자들은 세 그룹으로 나뉘어 껍질째 구운 땅콩 25g, 시중 땅콩버터 32g, 땅콩기름으로 만든 버터 32g을 매일 먹었다. 연구진은 연구 시작과 종료 시 타액 내 정량적 실시간 PCR(유전자 증폭) 검사로 텔로미어의 길이를 측정해 노화 진행 속도를 분석했다.그 결과 껍질째 구운 땅콩을 먹은 그룹에서 염색체 끝부분인 텔로미어 길이가 유의미하게 길어졌다. 텔로미어는 염색체의 끝부분으로 길이가 짧을수록 노화가 더 빠르게, 길이가 길수록 노화가 늦게 진행된다고 여겨진다.연구진은 “땅콩에는 비타민E와 나이아신 같은 항산화 물질이 풍부해 염증을 줄이고 활성산소를 없애 텔로미어를 보호한다”며 “세포 노화와 수명 연장에 긍정적 영향을 줄 수 있다”고 말했다.그러나 가공된 시중 땅콩버터를 먹은 그룹에서는 땅콩의 항산화 효과가 나타나지 않았다. 오히려 참가자 중 약 20%는 텔로미어가 더 빠른 속도도 짧아졌다. 연구진은 “땅콩을 버터 형태로 가공하면 항산화 작용 및 텔로미어 보호 효과가 크게 떨어진다”고 분석했다.이 결과는 세포 건강을 위해 가공식품보다 원형 그대로의 식품을 섭취하는 것이 중요하다는 사실을 보여주는 데 의의가 있다고 연구진은 전했다.이보희 기자