식수 속 ‘미세 플라스틱’ 발견에 경악…90% 없애는 ‘의외’의 이 방법은

식수에서 검출되는 각종 미세 플라스틱을 물을 끓이고 거르는 간단한 방법만으로도 90%까지 제거할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

우리가 매일 마시는 물에 함유된 미세 플라스틱이 건강을 위협한다는 경고가 잇따르는 상황에서 수돗물을 끓이고 걸러내는 간단한 방법만으로도 미세 플라스틱을 90%까지 제거할 수 있다는 연구 결과가 주목받고 있다.과학 전문 매체 사이언스얼러트는 중국 광저우 의과대와 지난대 연구팀이 발표한 미세 플라스틱 제거법을 16일(현지시간) 소개했다.이전 연구에서는 폴리스티렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트 등 각종 미세 플라스틱이 식수에서 검출돼 안전성 논란이 일었다. 자신도 모르는 사이에 이런 미세 플라스틱을 매일 소량씩 섭취하고 있는 것이다.이런 문제를 해결하기 위해 광저우 의과대와 지난대 공동 연구진은 수돗물에 미세 플라스틱을 넣은 뒤 끓이는 실험을 했다.그 결과 물의 종류에 따라 차이는 있지만, 최대 90%까지 미세 플라스틱을 제거할 수 있었다.특히 칼슘과 마그네슘 등 미네랄 함량이 높은 경수에서 제거 효과가 뛰어났다. 경수는 미네랄이 많이 녹아있는 물이고, 반대로 미네랄이 적은 물은 ‘연수’라고 한다.탄산칼슘 농도가 80㎎/ℓ일 때는 34%의 미세 플라스틱이 제거됐지만, 180㎎/ℓ일 때는 84%, 300㎎/ℓ일 때는 90%까지 제거됐다.미네랄 함량이 낮은 연수에서도 미세 플라스틱을 25%가량 제거할 수 있었다.물을 끓이면 석회질(탄산칼슘)이 형성되는데, 이 물질이 미세 플라스틱을 감싸 덩어리로 만들어 걸러내기 쉽게 만든다는 원리다.이렇게 석회질에 둘러싸인 플라스틱 덩어리는 찻잎을 거를 때 쓰는 스테인리스 망 같은 간단한 도구로도 충분히 걸러낼 수 있다고 연구진은 설명했다.이 연구 결과는 지난 2024년 2월 국제 학술지 ‘환경 과학 기술 레터스’에 발표됐다.광저우 의과대 지민 유 박사는 “간단한 끓이기 방법만으로도 가정용 수돗물의 미세 플라스틱을 제거할 수 있고, 음용수를 통한 미세 플라스틱 섭취를 안전하게 줄일 수 있다”고 설명했다.김성은 기자