고혈압·당뇨병, 가까운 동네 의원에서 ‘1대1’ 관리 받으세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]
A. 동네 의원이 고혈압·당뇨병 환자의 체계적 관리를 위해 개인별 맞춤형 관리 계획을 세우고 교육·상담 등을 제공하는 사업이다.
Q. 어떤 서비스를 받나.
A. 의사가 수립한 개인별 고혈압·당뇨병 관리 계획에 따라 1년간 관리를 받을 수 있다. 질병 관리와 생활 습관 개선 교육·상담을 받을 수 있으며, 의사나 케어코디네이터(간호사·영양사)가 전화나 메신저로 건강 상태를 관리해 준다.
Q. 비용은.
A. 건강보험 가입자·피부양자는 서비스 비용, 일부 검사료, 재진 진찰료의 20%만 본인이 부담한다. 의료급여 수급권자는 법정 본인 부담률이 적용돼 직접 조제 시에는 1500원, 직접 조제 이외에는 1000원만 부담하면 된다.
Q. 서비스 대상자 및 신청 방법은.
A. 대상자는 사업에 참여하는 의원을 이용하는 고혈압·당뇨병 환자다. 해당 의원에 신청서를 제출하면 된다. 참여 의원은 국민건강보험공단 홈페이지나 모바일 앱(‘The 건강보험’)의 ‘일차의료 만성질환관리 사업 참여 의료기관’에서 확인할 수 있다. 단, 질병관리청 고혈압·당뇨병 등록관리 사업 참여자는 중복 신청할 수 없다.
