전시부터 뮤지엄 탐방까지…‘2026 박물관·미술관 박람회’ 성료

세줄 요약 전국 151개 기관·기업 참여, 380여 부스 운영

전시·체험·교육·탐방 등 프로그램 호응

3일간 1만3000여 명 방문, 최다 기록

이미지 확대 (사진=한국박물관협회 제공)

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전국 박물관·미술관의 전시와 체험 콘텐츠를 한자리에서 만나는 ‘2026 박물관·미술관 박람회(KOREA MUSEUM EXPO 2026)’가 20일 막을 내렸다.문화체육관광부가 주최하고 한국박물관협회가 주관한 이번 박람회는 18일부터 20일까지 대전컨벤션센터(DCC)에서 열렸다. 역대 최대 규모인 151개 기관과 기업이 참여해 380여 개 부스를 운영했고, 사흘간 1만3000여 명이 현장을 찾았다. 하루 최대 방문객은 6000여 명으로, 3회째를 맞은 박람회 역사상 일일 최다 기록이다.올해 주제는 ‘K-컬처, 미래를 여는 뮤지엄 – 확장·전환·미래지향’이다. 전국 박물관·미술관과 유관기관, 관련 산업체가 한데 모인 이번 행사는 국내 대표 뮤지엄 박람회로 자리를 굳혔다. 전시와 기획전, 체험·교육, 커리어 컨설팅, 지역 뮤지엄 탐방 등 다양한 프로그램도 관람객의 호응을 얻었다.가장 주목받은 프로그램은 올해 주제를 담은 기획전 《Beyond the Museum: 경계(한계)를 넘은 뮤지엄》이다. 작품과 관객, 현실과 가상의 경계를 넘어 소통과 참여로 넓어지는 뮤지엄의 변화를 보여주며 K-뮤지엄의 새로운 가능성을 제시했다.실감콘텐츠영상존에서는 국립중앙박물관 등 14개 관의 실감콘텐츠 17종을 한곳에서 체험할 수 있었다. 디지털 기술과 문화유산이 만난 새로운 관람 경험이었다.체험·교육 프로그램에는 이응노미술관 등 10개 기관이 참여해 모두 16회 운영됐다. 일부 프로그램은 온라인 예약을 연 지 1시간 만에 마감될 만큼 인기를 끌었다.뮤지엄 커리어 컨설팅에서는 학예연구, 전시기획, 보존, 디자인 등 뮤지엄 분야의 다양한 직무를 소개했다. 미래 인재와 현장 전문가가 만나 교류하는 자리였다.지역 뮤지엄 탐방 프로그램을 통해서는 국립중앙과학관, 이응노미술관, 지질박물관, 국립공주박물관 등 대전·충남 지역의 주요 뮤지엄을 직접 방문하며 지역 문화자원의 가치를 생생하게 체험할 수 있었다.아울러 ‘관장과의 대화’, ‘뮤지엄 토크’ 등 다양한 강연 프로그램이 진행돼 관람객과 전문가, 현장 관계자 간의 폭넓은 소통의 기회를 마련했다. 제20회 한국박물관국제학술대회도 박람회와 연계 개최되어 유홍준 국립중앙박물관장, 체이스 로빈슨(Chase F. Robinson) 스미스소니언 국립아시아미술관장, 정재승 KAIST 교수 등이 기조 강연에 나서며 미래 뮤지엄 담론을 더욱 풍성하게 확장했다.(사)한국박물관협회 조한희 회장은 “이번 박람회는 전시와 체험, 학술, 탐방, 커리어 컨설팅에 이르기까지 박물관·미술관의 현재와 미래를 입체적으로 살펴볼 수 있도록 구성했다”며 “앞으로도 박물관·미술관이 K-컬처 시대를 이끄는 문화 플랫폼으로서 사회적 역할과 미래 가치를 확장해 나갈 수 있도록 박람회를 지속 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.박람회 관련 자세한 내용은 공식 누리집과 SNS 채널에서 확인할 수 있다.양승현 리포터