청와대 사랑채에서 구경하는 섬·들·산

이미지 확대 청와대 사랑채에서 열리는 ‘섬·들·산 솟아오르다’ 전시회. 문화체육관광부 제공

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섬, 들, 산이라는 서로 다른 지형과 생태 환경이 지역 사람들의 삶과 문화에 어떤 영향을 미쳤는지를 엿볼 수 있는 전시가 청와대에서 열린다. 문화체육관광부와 지역문화진흥원은 오는 12월 31일까지 서울 종로구 청와대 사랑채 1층에서 기획전시 ‘섬·들·산 솟아오르다’를 개최한다고 16일 밝혔다.사진과 영상, 기물 등 다양한 매체를 활용해 입체적으로 보여주는 전시로, 이재명 정부 지방행정 정책 슬로건인 ‘5극 3특’(전국을 5개 권역과 3개 특별자치도로 구분) 중 ‘3특’인 제주특별자치도, 전북특별자치도, 강원특별자치도의 문화콘텐츠를 차례로 소개한다.16일 제주도 콘텐츠가 첫선을 보인다. 그룹 재주상회, 오두제, 재주도좋아 등 제주 지역 브랜드와 김승환, 박훈 등 지역 창작자들이 참여한다. 이어 다음 달 14일에는 전북, 11월 11일에는 강원의 콘텐츠를 더해 전시를 순차적으로 확장할 예정이다.12월 2일부터는 세 지역의 문화자원이 한자리에서 만나는 종합 특별전이 이어진다. 지역 관계자와 관람객이 교류할 수 있는 현장 교류·대화 프로그램도 운영한다. 전시 기간 중 매주 수요일 낮 12시 10분에는 ‘문화요일’ 정기 공연이 펼쳐진다. 19일에는 제주 기획전 개막 기념 특별공연으로 추다혜 음악인이 제주굿과 무가를 선보인다. 30일 정기 공연에는 제주를 대표하는 예술단체 사단법인 마로가 무대에 오른다. 청와대 사랑채 홈페이지(hcwdsarangchae.kr)와 ‘팔색찬란-청와대사랑채’ 인스타그램 계정에서 정보를 확인할 수 있다.김기중 기자