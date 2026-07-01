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“오늘 뭐 먹지”… K푸드 뿌리, 수천년의 밥상에서 보다

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윤수경 기자
윤수경 기자
수정 2026-07-01 00:01
입력 2026-07-01 00:01

국립중앙박물관 오늘부터 ‘우리들의 밥상’ 특별전

3000년 전 불탄 볍씨·김홍도 ‘주막’
최고령 도마, 박수근 ‘도마’ 나란히
국보·보물·민속유산 등 684점 모아
유홍준 “삶의 가장 가까운 풍경 봐”
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국립중앙박물관의 ‘우리들의 밥상’ 전시장 전경. 뉴시스
국립중앙박물관의 ‘우리들의 밥상’ 전시장 전경.
뉴시스


“나의 외가는 강릉인데 그곳에는 방풍이 많이 난다. 2월이면 이 지역 사람들은 이슬을 맞으며 새벽같이 나가 막 돋아난 방풍 싹을 따서 해를 보지 못하게 한다. 곱게 찧은 쌀로 죽을 끓이는데, 반쯤 익었을 때 방풍 싹을 넣는다. (중략) 달콤한 향기가 입에 가득하여 사흘이 지나도 스러지지 않는다. 세상에서 만날 수 있는 최고의 음식이다.” (허균, ‘성소부부고’ 중에서)

엄혹한 겨울바람이 몰아치는 유배지 함열(지금의 익산)에 도착한 허균(1569~1618)은 머릿속에 들어 있는 수많은 음식을 글로 풀기 시작했다. 귀양살이의 배고픔 앞에서 그는 과거 외가에서 맛본 방풍죽을 떠올렸다. 바닷가 모래에서 자라난 나물로 만든 죽이 맛있어 봐야 얼마나 맛있겠나. 하지만 솔직하게 써 내려간 그의 문장은 맛이란 언제, 누구와 먹었는지까지 함께 어우러져 기억된다는 것을 다시금 느끼게 한다.

조선시대 문인 이옥(1760~ 1815)은 ‘백운필’이란 책에서 상추쌈 앞에선 모두 체면을 내려놓게 될 수밖에 없음을 그야말로 ‘찰지게’ 묘사했다.

“눈을 부릅떠서 화가 난 듯하고, 뺨이 볼록하여 종기가 생긴 듯하고, 입술은 꼭 다물어 꿰맨 듯하고, 이가 빠르게 움직이니 무언가를 쪼개는 듯하다. (중략) 처음 쌈을 씹을 때에 옆 사람이 우스운 이야기를 주고받는 것을 허락하지 않아야 된다. 만일 조심하지 않고 한 번 크게 웃게 되면 흰 밥알이 다 튀고 푸른 상추 잎이 주위에 흩뿌려져 반드시 다 뱉어내고 나서야 그치게 될 것이다.”

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경주 천마총에서 발굴된 ‘조류 알이 담긴 장군’. 장군 안에 있던 까닭에 알이 깨지지 않은 채 출토됐다. 크기, 색깔 등으로 보아 꿩알일 가능성이 크다. 국립중앙박물관 제공
경주 천마총에서 발굴된 ‘조류 알이 담긴 장군’. 장군 안에 있던 까닭에 알이 깨지지 않은 채 출토됐다. 크기, 색깔 등으로 보아 꿩알일 가능성이 크다.
국립중앙박물관 제공


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메주의 원형으로 추정되는 1700년 전 불탄 콩 덩어리. 국립중앙박물관 제공
메주의 원형으로 추정되는 1700년 전 불탄 콩 덩어리.
국립중앙박물관 제공


3000년 전 청동기 시대 집자리에서 출토된 불탄 볍씨와 들깨, 천마총 안에서 나온 꿩알, 1700년 전 메주까지…. 그리 특별하지 않아도 매일 우리 앞에 놓이는 평범한 ‘밥 한 끼’를 진지하게 바라본 전시가 열린다.

국립중앙박물관은 1일부터 10월 25일까지 K푸드의 뿌리가 되는 한국의 식(食) 문화를 조명한 특별전 ‘우리들의 밥상’을 선보인다. 국보 1점, 보물 5점, 국가민속문화유산 6점 등 51개 기관에서 온 모두 684점의 유물을 한자리에 모은 대규모 전시다.

다양한 장르가 어우러지는 전시는 마치 비빔밥같이 느껴질 터다. 가령 한국에서 가장 오래된 도마인 부산 기장군 고촌리 출토 도마(3~4세기)와 박수근(1914~1965) 화백 작품 ‘도마 위의 굴비’를 나란히 선보이는 식이다.

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김홍도의 18세기 후반 작품 ‘주막’. 주막을 찾은 한 남성이 소반 위 큼직한 사발을 기울여 바닥까지 밥을 긁어 먹는 모습을 묘사했다. 국립중앙박물관 제공
김홍도의 18세기 후반 작품 ‘주막’. 주막을 찾은 한 남성이 소반 위 큼직한 사발을 기울여 바닥까지 밥을 긁어 먹는 모습을 묘사했다.
국립중앙박물관 제공


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김득신 ‘강가에 모여 먹고 마시다’. 땅바닥에 앉은 채 잔가지로 젓가락을 만들어 식사하는 이들의 표정이 넉넉해 보인다. 국립중앙박물관 제공
김득신 ‘강가에 모여 먹고 마시다’. 땅바닥에 앉은 채 잔가지로 젓가락을 만들어 식사하는 이들의 표정이 넉넉해 보인다.
국립중앙박물관 제공


함께 둘러앉아 나눈 소박한 한 끼의 모습도 엿볼 수 있다. 김홍도(1745~1806 이후)의 ‘주막’과 ‘새참’, 김득신(1754~1822)의 ‘강가에 모여 먹고 마시다’ 속 사람들은 주막과 들판, 강가에서 함께 모여 앉아 밥을 먹는다. 성협의 19세기 작품인 ‘고기굽기’ 속 인물들은 목구멍으로 넘어가는 뜨거운 고기 맛에 추위도 잊은 채 불판으로 젓가락을 뻗는다.

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공주 무령왕릉에서 나온 제사용 그릇, 수저와 받침대. 국립중앙박물관 제공
공주 무령왕릉에서 나온 제사용 그릇, 수저와 받침대.
국립중앙박물관 제공


왕가의 밥상도 만날 수 있다. 백제 왕과 왕비를 위한 식기인 6세기 무령왕릉의 숟가락과 젓가락, 화성 행차에 어머니와 함께 한 정조의 8일 간의 일상식이 담긴 ‘원행을묘정리의궤’, 헌종의 할머니 순원왕후의 육순을 기념한 잔치 장면이 담긴 ‘통명전에서 열린 왕실 잔치’ 등도 전시된다.
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유홍준 국립중앙박물관장은 “농업, 역사, 고고, 미술, 인류, 민속, 문학이 어우러지는 한국 문화사 전시”라며 “‘K푸드’의 뿌리이자 우리가 매일 너무 당연하게 마주해 온 삶의 가장 가까운 풍경을 다시 보고, 우리의 밥상이 이 땅의 자연과 밥을 하늘로 여겨온 옛사람들의 노력 위에 있다는 것을 느끼는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.

윤수경 기자
세줄 요약
  • 3000년 전 볍씨부터 메주까지 식문화 전시
  • 김홍도·박수근 작품과 도마 나란히 배치
  • 왕실 식기·잔치 기록으로 밥상 역사 조명
2026-07-01 16면
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