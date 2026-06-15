걸작 ‘비너스의 탄생’ 한국에 올까

국중박·伊 우피치 미술관 MOU

르네상스 명작, 내한 전시 기대

이미지 확대 15세기 르네상스 시대 이탈리아 화가 산드로 보티첼리의 대표작인 ‘비너스의 탄생’. 이번 국립중앙박물관과 이탈리아 피렌체 우피치 미술관의 양해각서 체결로 ‘비너스의 탄생’ 같은 명작들을 국내에서도 볼 수 있을 것이라는 기대감이 높아지고 있다.

위키피디아 제공

세줄 요약 국립중앙박물관·우피치미술관 문화교류 협약 체결

전시·교육·복원·출판 등 협력 확대 합의

비너스의 탄생 등 걸작 한국 전시 기대

2026-06-15 18면

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‘르네상스 예술의 정수’로 불리는 이탈리아 우피치미술관의 소장품을 한국에서 만날 수 있을 것으로 보인다. 문화체육관광부는 국립중앙박물관과 우피치미술관이 전날 문화교류 확대를 위한 양해각서를 체결했다고 14일 밝혔다. 협약에 따라 두 기관은 전시 교류, 해설과 교육, 소장품 관리, 복원, 출판 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.우피치미술관은 르네상스 미술의 시작으로 불리는 조토 디 본도네의 ‘오니산티 마돈나’를 비롯해 산드로 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’, 레오나르도 다빈치의 ‘수태고지’ 등 메디치 가문의 방대한 컬렉션을 소장하고 있다.이번 양해각서 체결은 이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문 기간 진행됐다. 유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치미술관장은 양해각서 체결에 앞서 12일 만나 두 기관 간의 전시 교류 등 향후 협력 방안에 대해 논의했다.유 관장은 “이번 협약을 통해 한국을 대표하는 중앙박물관과 르네상스 대표 미술관인 우피치미술관이 협력의 첫걸음을 내디뎠다는 점에서 큰 의미가 있다”면서 “산드로 보티첼리의 작품 등 우피치미술관의 걸작들을 한국에 소개할 수 있기를 희망한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로 양 기관이 축적해 온 학술적 역량과 소장품을 바탕으로 전시·연구·교육 등 다양한 분야에서 실질적인 교류를 이어가자”고 덧붙였다.시모네 관장은 “최근 한국 문화가 전 세계적으로 확산하며 상당한 영향력을 미치고 있다는 것을 잘 알고 있다”며 “한국에서 우피치미술관의 소장 작품들을 소개하고 싶다”고 화답했다.윤수경 기자