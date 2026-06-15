걸작 ‘비너스의 탄생’ 한국에 올까

국중박·伊 우피치 미술관 MOU
르네상스 명작, 내한 전시 기대
‘르네상스 예술의 정수’로 불리는 이탈리아 우피치미술관의 소장품을 한국에서 만날 수 있을 것으로 보인다. 문화체육관광부는 국립중앙박물관과 우피치미술관이 전날 문화교류 확대를 위한 양해각서를 체결했다고 14일 밝혔다. 협약에 따라 두 기관은 전시 교류, 해설과 교육, 소장품 관리, 복원, 출판 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.
우피치미술관은 르네상스 미술의 시작으로 불리는 조토 디 본도네의 ‘오니산티 마돈나’를 비롯해 산드로 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’, 레오나르도 다빈치의 ‘수태고지’ 등 메디치 가문의 방대한 컬렉션을 소장하고 있다.
이번 양해각서 체결은 이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문 기간 진행됐다. 유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치미술관장은 양해각서 체결에 앞서 12일 만나 두 기관 간의 전시 교류 등 향후 협력 방안에 대해 논의했다.
유 관장은 “이번 협약을 통해 한국을 대표하는 중앙박물관과 르네상스 대표 미술관인 우피치미술관이 협력의 첫걸음을 내디뎠다는 점에서 큰 의미가 있다”면서 “산드로 보티첼리의 작품 등 우피치미술관의 걸작들을 한국에 소개할 수 있기를 희망한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로 양 기관이 축적해 온 학술적 역량과 소장품을 바탕으로 전시·연구·교육 등 다양한 분야에서 실질적인 교류를 이어가자”고 덧붙였다.
시모네 관장은 “최근 한국 문화가 전 세계적으로 확산하며 상당한 영향력을 미치고 있다는 것을 잘 알고 있다”며 “한국에서 우피치미술관의 소장 작품들을 소개하고 싶다”고 화답했다.
윤수경 기자
세줄 요약
- 국립중앙박물관·우피치미술관 문화교류 협약 체결
- 전시·교육·복원·출판 등 협력 확대 합의
- 비너스의 탄생 등 걸작 한국 전시 기대
2026-06-15 18면
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